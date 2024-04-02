Tarihi gün

Fenerbahçe
Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul saat 17.00'de başlayacak.
Bugün 22.572 kişilik çoğunluk sağlanamaması durumunda, 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.
İşte masaya yatırılacak o seçenekler:
1-
Galatasaray'la 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesine U-19 takımı ile çıkma.
2-
Süper Kupa finaline çıkmama.
3-
Trabzonspor deplasmanlarına 3 hatta 4 sene gitmeme, gerekirse sezona -3 puanla başlama.
4-
Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'nin stadında yayın yapmasına izin vermeme.
5-
Ligden çekilme, bir alt ligde mücadele etme.