Tarihi gün

Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak.Bugün 22.572 kişilik çoğunluk sağlanamaması durumunda, 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.İşte masaya yatırılacak o seçenekler:Galatasaray'la 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesine U-19 takımı ile çıkma.Süper Kupa finaline çıkmama.Trabzonspor deplasmanlarına 3 hatta 4 sene gitmeme, gerekirse sezona -3 puanla başlama.Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'nin stadında yayın yapmasına izin vermeme.Ligden çekilme, bir alt ligde mücadele etme.