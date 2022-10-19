Tarihin en iyisi

1959-60’tan bu yana ilk kez bu kadar gol kaydeden (28) sarı-lacivertli takım, sadece 7 mücadelede bu başarıya ulaştı. Kanarya, 9 karşılaşmadan 2’sini ise boş geçti
F.Bahçe hem Avrupa'da hem ligde fırtına gibi esmeye devam ederken kendi tarihinin de en golcü dönemini yaşıyor. Sarılacivertliler, milli ligin kurulduğu 1959'dan bu yana oynanan maçlarda ilk 9 haftalar baz alındığında en başarılı sezonunu geçiriyor. Sezona Jorge Jesus yönetiminde3-3'lük Ümraniye maçı ilebaşlayan Fenerbahçe, ikincihaftada ise Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçti.
LAZARONİ İLE 25 GOL ATMIŞTI
Adana Demir (4-2), Konya (0-1), Kayseri (2-0), Alanya (5- 0), Beşiktaş (0-0), Karagümrük (5-4) ve A.Gücü (3-0) maçları ile 9 haftayı geride bırakan F.Bahçe, toplamda 28 gole ulaştı. Kanarya tarihinde 9. haftalarda ilk kez bu kadar yüksek gol sayısına ulaşırken iki karşılaşmada rakip fileleri sarsamasa da 7 maçta bulduğu 28 golle sükse yaptı. Sarı-lacivertlilerinligde 9. haftalarda daha önce en çokgol attığı sezon 1996-97'de Lazaroniyönetimindeki 25 gollü dönemdi.