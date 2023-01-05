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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Tartışmasız 1 numara

UĞUR ÇEM
Tartışmasız 1 numara

Beşiktaş’ta saç baş yolduran Belçikalı yıldız, Fenerbahçe’de gol pozisyonlarını değerlendirmede % 44.4 değerle ligin en iyi forveti oldu. Batsman 13 isabetli şutta 8 kez ağları sarsmayı başardı

Transferin son günü alınan ve taraftarın büyük eleştirisini toplayan Michy Batshuayi, takım arkadaşı Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor. Hatayspor'un ardından Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsarak 3 puanı kazandıran Belçikalı forvet, kendisini topa tutanlara sahada cevabını veriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un tedrisatında bambaşka bir kimliğe bürünen 29 yaşındaki futbolcu, girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmede ligin en iyi forveti durumunda. Yüzde 44.4 değerle ilk sıraya kurulan Belçikalı yıldızın arkasında partneri Enner Valencia (%37.1), Alanyaspor'dan Eduardo (%33.3) ve Başakşehir'den Okaka (%33.3) yer aldı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla kaçırdıklarıyla saç baş yolduran Batshuayi, siyah-beyazlı ekipte yüzde 14'te kalmıştı.

KULÜBÜN KASASINA 7 MİLYON TL SICAK PARA GİRDİ
Süper Lig'de 10 maça çıkan yıldız oyuncu, şut ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. 18 şutta 13 isabet tutturan Batshuayi, 8 gol bulurken gol atma sıklığında 66 dakikada bir fileleri havalandırdı. Ligde 8 gol-1 asistle takımına katkı veren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin kasasına 7 milyon TL sıcak para girdisi sağladı.

FIRÇA İŞE YARADI
Antalyaspor karşısında ilk devrede sahada adeta hayalet gibi dolaşan Batshuayi'ye hocası Jesus'un soyunma odasında çok sert bir konuşma yaptığı öğrenildi. Portekizli hocanın uyarılarıyla kendine gelen golcü futbolcu, ikinci yarıda biri penaltıdan iki gol atarak takımına 3 puanı getirdi.

F.BAHÇE'DE YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında 17 maça çıkan Michy Batshuayi, 13 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi.
29 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe formasıyla ligde attığı 8 golün 5'ini sağ ayağıyla, 2'sini kafayla, 1'ini de sol ayağıyla rakip ağlara yolladı.
10 milyon Euro piyasası bulunan Belçikalı yıldız, F.Bahçe'nin en değerli 5. oyuncusu konumunda bulunuyor. Süper Lig'in ise 16. kıymetli futbolcusu durumunda.
Sarı-lacivertliler ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi olan Michy Batshuayi, sezon başına 3 milyon Euro kazanıyor.
Kiralık oynadığı Beşiktaş'ta geçen sezon 42 maça çıkan Belçikalı santrfor, 14 gol atmıştı.

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