Tartışmasız 1 numara

Transferin son günü alınan ve taraftarın büyük eleştirisini toplayan Michy Batshuayi, takım arkadaşı Enner Valencia'nın yokluğunda Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor.Teknik direktör Jorge Jesus'un tedrisatında bambaşka bir kimliğe bürünen 29 yaşındaki futbolcu, girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmede ligin en iyi forveti durumunda. Yüzde 44.4 değerle ilk sıraya kurulan Belçikalı yıldızın arkasında partneriGeçen sezon Beşiktaş formasıyla kaçırdıklarıyla saç baş yolduran Batshuayi, siyah-beyazlı ekipte yüzde 14'te kalmıştı.Süper Lig'de 10 maça çıkan yıldız oyuncu, şut ve isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor.Ligde 8 gol-1 asistle takımına katkı veren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin kasasına 7 milyon TL sıcak para girdisi sağladı.Antalyaspor karşısında ilk devrede sahada adeta hayalet gibi dolaşan Batshuayi'ye hocası Jesus'un soyunma odasında çok sert bir konuşma yaptığı öğrenildi. Portekizli hocanın uyarılarıyla kendine gelen golcü futbolcu, ikinci yarıda biri penaltıdan iki gol atarak takımına 3 puanı getirdi.Fenerbahçe ile bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında 17 maça çıkan Michy Batshuayi, 13 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi.29 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe formasıyla ligde attığı 8 golün 5'ini sağ ayağıyla, 2'sini kafayla, 1'ini de sol ayağıyla rakip ağlara yolladı.10 milyon Euro piyasası bulunan Belçikalı yıldız, F.Bahçe'nin en değerli 5. oyuncusu konumunda bulunuyor. Süper Lig'in ise 16. kıymetli futbolcusu durumunda.Sarı-lacivertliler ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi olan Michy Batshuayi, sezon başına 3 milyon Euro kazanıyor.Kiralık oynadığı Beşiktaş'ta geçen sezon 42 maça çıkan Belçikalı santrfor, 14 gol atmıştı.