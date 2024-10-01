Tecrübe farkı

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak kazanması gereken maçtaFenerbahçe'yi bu sezon tecrübeli oyuncuları ayakta tutuyor. Akdeniz ekibi önündeDeneyimli ikili en ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkarak takımın adeta kurtarıcısı oldu. İkinci gol ise takımın yeni transferi olan ve formayı ilk kez giyen 32 yaşındaki Kostic'in ortasında rakibe çarparak ağlarla buluştu.Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada ağları 16 kez sarsarken bunların 12'si 30 yaş ve üstü futbolculardan geldi. Fenerbahçe'yi zirve yolunda sırtında taşıyan 38 yaşındaki Edin Dzeko, Dusan Tadic (36) ve Fred (31) gollerin yüzde 75'ine imzalarını attılar.Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli takımın topladığı 16 puanın 13'ünde 3 ihtiyar delikanlı direkt başrolü aldı.kritiklerinde temas ettiğim önemli bir nokta var; Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko ile oynadığı zamanTadic, kaliteli bir oyuncu ama fizik gücü çok geride.Dzeko da benim çok takdir ettiğim kariyeri ortada önemli bir santrfor. Ama o da fizik olarak çok yetersiz. Her şeyden önemlisi çalım atamıyor.Kaleci veya stoperde olabilir ama santrforda olmaz.. Ancak 4-5 haftadır onda da bir düşüş var. Buna rağmen goller bu oyunculardan geliyorsa rakiplerin kendilerine bir bakması gerek.