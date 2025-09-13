Tedesco bizi etkiledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesinde açıklamalarda bulunurken Mourinho-Tedesco değişiminin perde arkasını da anlattı: Yeni dönem için projelerini de paylaşan Ali Koç şunları söyledi:

TEDESCO'YU seçerken kriterlerimiz vardı. 6 lisan bilmesi, fazla ve esnek oyun anlayışı önemli. Tedesco ilk senelerinde etki yapıyor. Sunumlarda bizi etkiledi. Daha 2. toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı. Para bile konuşmamıştık. Camiadan tepki geleceğini bilsek de onu seçtik.

8 NUMARA için bir haftadır çalışıyoruz. Son ana kadar çok potansiyelli genç bir oyuncuyu almaya uğraştık. Ancak ekonomik olarak anlaşamadık.

2 ŞAMPİYONLUĞUMUZ ÇALINDI

BİZİM dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon, en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi.

MOURINHO, benim için hocadan fazlasıydı, ailemden biriydi. F.Bahçe DNA'sındaki ofansif tarzdaki futbol geçen sene yoktu. Bu sezon başladığında ilk 5 resmi maçta gördüğüm tablo birebir geçen sezonki futbolla paraleldi. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından ışık görmedik. HATAM

TAKIMI KURCALAMAK

BAŞKANLIĞIMDA en doğru işimiz finansal süreç... Sessiz mücadele yaptık. En büyük hatam 2018'de aday olmaktı. 1 sene daha olmasaydım 'kral çıplak' olacaktı. Sportif açıdan ilk geldiğimizde sattığımız kadar alabiliyorduk. Sonra para gelince takımı fazla kurcaladık. Önce diğer yangını söndürmeliydik.

TEDESCO'YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı. Can Bartu Tesisleri'nde 40 yaşına giren İtalyan çalıştırıcı için pasta kesilirken Tedesco şunları söyledi: "Büyük sürpriz, 40. yaş günümü sizlerle geçiriyor olmak büyük bir memnuniyet ve onur. Yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum, sağ olun."