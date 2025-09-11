‘Tedesco ilk senesinde çok çabuk sonuç alıyor’

Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Seçimde destek isteyen Başkan Koç, "Yeni macera mı, hatalarından tecrübeler kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?" ifadelerini kullandı. G.Saray'a da gönderme yapan Koç, "Bu transfer sezonundaEn maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık demediklerini bırakmazlardı" diye konuştu. Yeni hocasını da överken, "Tedesco daha ikinci görüşmede Trabzonspor'un 3 maçını analiz etmiş. İlk senelerinde çok çabuk sonuç alan bir hoca. Bizim için bu sene sonuç almak çok önemli" dedi