Tedesco’dan ilk idmanda oyunculara mesaj: Zamanımız yok beyler!

Fenerbahçe yeni hocasına önceki gün kavuştu… İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco, dün sabah önce sağlık kontrolünden geçti, akşam da yeni takımı ile startı verdi. 40 yaşındaki hoca, ayağının tozuyla takımla buluştu ve ilk toplantısını yaparken oyuncularına şunları söyledi: "Sabit bir ilk 11 ile oynamayacağız. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız olacak. Birlik olacağız, hep birlikte başarıya ulaşacağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız." Antrenmanda takımla sıcak bir diyalog kurmaya çalışan yeni teknik direktör Tedesco, ilk röportajında ise şunları söyledi: "Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşabilmek için. Lig ve Avrupa hedefimiz var. Oynadığımız her kulvarda maksimumu elde etmek kolay olmayacaktır."



4 DİL BİLİYOR!

İtalya'da dünyaya gelen ve Alman kökenleri bulunan bir aileye mensup olan Domenico Tedesco, 4 dil biliyor. İngilizce, Almanya ve İtalyanca'yı çok iyi konuşan 40 yaşındaki teknik adam, Türkçe'ye de hakim... Eski kız arkadaşının Türk olması sebebiyle Türkçe'yi de anlıyor ama konuşamıyor.



FRED RAKIP KALEYE YAKIN OYNAYACAK

Fenerbahçe'nın yeni hocası Domenico Tedesco, yönetimi Fred üzerinden yaptığı sunumla etkiledi. İtalyan asıllı Alman çalıştırıcının, Mourinho döneminde gözden düşen, taraftarın da unutmaya yüz tuttuğu Fred için söyledikleri sarı-lacivertli yönetimi mutlu etti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım. Çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu. Bu nedenle rakip kaleye yakın oynamalı" dedi. Yönetim de Fred'in sürekli geriye gelip oyun kurmasından, rakip kaleden uzak olmasından ve ilk senedeki skorerliğinden uzak kalmasından rahatsızdı.



EN BÜYÜK YARDIMCISI KARDEŞİ UMBERTO

TEDESCO, Fenerbahçe'ye kardeşiyle geldi. İtalyan hocanın UEFA B lisans sahibi olan kardeşi Umberto Tedesco, analist olarak teknik heyette görev alıyor. Ağabeyi gibi birçok dili konuşabilen Umberto, sağlık ve turizm yönetimi alanında lisans derecesine de sahip. Kaleci antrenörü Max Unwantchky, Aleksandr Maksimenko (Rus kaleci), Peter Gulacsi (Macar), Thibaut Courtois (Belçika) gibi ülke milli takımlarında da görev yapan kalecilerle çalıştı. Şimdi Fenerbahçe'ye M.City'den gelen ve dünyanın en iyi ayaklarına sahip olarak gösterilen Ederson'a mesai harcayacak. Vlademir Cepzanovic, Tedesco'nun ekibinde atletik performans antrenörü olarak görev yapıyor. Avrupa'nın en iyi fizyoterapistlerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Kevin De Bruyne'nin de özel fizyoterapisti.