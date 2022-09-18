Tehlike çanları Altay için çalıyor

Rennes maçında yenilen iki golde de kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay Bayındır, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. 24yaşındaki kalecinin performansında düzelmeolmaması halindeJorge Jesus tarafındankulübeye çekilmeihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor. İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.