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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Tehlike çanları Altay için çalıyor

Tehlike çanları Altay için çalıyor
Rennes maçında yenilen iki golde de kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay Bayındır, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor. İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.

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Tehlike çanları Altay için çalıyor
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