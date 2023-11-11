Tek başına dayanamadı

Stoperdeki zorunlu değişim, Hırvat eldivenin dengesini bozdu. Trabzon (3-2) ile Ludogorets (2-0) yenilgilerinde isabet eden 7 şutun 5’i ağlarla buluştu
Trabzonspor'un ardından Ludogorets'e de boyun eğen Fenerbahçe'nin bir hafta içinde ligde 10, Avrupa'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Savunmada RodrigoBecao ve Alexander Djiku'nunyanı sıra orta sahada daFred'in olmayışı, takımı negatifyönde etkilerken başta kaleci Dominik Livakovic'in de dengesini bozdu. Bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başaran Hırvat eldiven, üst üste alınan mağlubiyetlerde toplamda 7şutun 5'ini ağlarında buldu. %71.4'ünü kalesinde gören Livakovic, son iki müsabakada 5gole engel olamayarak önceki performansını arattı.
STOPERDE SON İKİ MAÇTA 3 FARKLI İSİM OYNADI
Yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyet de buna çare olmak adına kadroda farklı kombinasyonlara gitti. Kadıköy'deki Trabzon sınavında stoperde Oosterwolde-SametAkaydın ikilisi oynarken, Bulgaristan deplasmanında Hollandalı ismin partneri 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek oldu. Merkezde de Fred'in yokluğunda ligde MihaZajc, Avrupa'da MiguelCrespo forma giydi.