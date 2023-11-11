Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Tek başına dayanamadı
Giriş Tarihi: 11.11.2023

Tek başına dayanamadı

UĞUR ÇEM
Tek başına dayanamadı

Stoperdeki zorunlu değişim, Hırvat eldivenin dengesini bozdu. Trabzon (3-2) ile Ludogorets (2-0) yenilgilerinde isabet eden 7 şutun 5’i ağlarla buluştu

Trabzonspor'un ardından Ludogorets'e de boyun eğen Fenerbahçe'nin bir hafta içinde ligde 10, Avrupa'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Savunmada Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yanı sıra orta sahada da Fred'in olmayışı, takımı negatif yönde etkilerken başta kaleci Dominik Livakovic'in de dengesini bozdu. Bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başaran Hırvat eldiven, üst üste alınan mağlubiyetlerde toplamda 7 şutun 5'ini ağlarında buldu. %71.4'ünü kalesinde gören Livakovic, son iki müsabakada 5 gole engel olamayarak önceki performansını arattı.

STOPERDE SON İKİ MAÇTA 3 FARKLI İSİM OYNADI
Yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyet de buna çare olmak adına kadroda farklı kombinasyonlara gitti. Kadıköy'deki Trabzon sınavında stoperde Oosterwolde-Samet Akaydın ikilisi oynarken, Bulgaristan deplasmanında Hollandalı ismin partneri 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek oldu. Merkezde de Fred'in yokluğunda ligde Miha Zajc, Avrupa'da Miguel Crespo forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u devirdi! Onuachu yıldızlaştı, Fırtına üst üste 2. kez kazandı…
BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Ekmek sırasındaki insanlar bile vuruluyor
İsrail'den kalleş saldırı: Sürgün yolundaki sivilleri bombaladı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek başına dayanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA