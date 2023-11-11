Tek başına dayanamadı

Trabzonspor'un ardından Ludogorets'e de boyun eğen Fenerbahçe'nin bir hafta içinde ligde 10, Avrupa'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Savunmadabaşta kaleci Dominik Livakovic'in de dengesini bozdu. Bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başaran Hırvat eldiven, üst üste alınan mağlubiyetlerde toplamda%71.4'ünü kalesinde gören Livakovic,Yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyet de buna çare olmak adına kadroda farklı kombinasyonlara gitti. Kadıköy'deki Trabzon sınavında stoperdeikilisi oynarken, Bulgaristan deplasmanında Hollandalı ismin partneri 17 yaşındakioldu. Merkezde de Fred'in yokluğunda ligdeAvrupa'daforma giydi.