Tek fiyat 20 milyon

Fenerbahçe'de bu sezon geride kalan 4 resmi maçta yeterince süre alamayan Yusuf Akçiçek, İnter'in radarında... Sarılacivertlilerin 19 yaşındaki stoperi için İtalyan ekibinin ısrarı sürüyor. Genç yıldız için kulübe 17 milyon Euro teklifinde bulunan mavi-siyahlılar ret cevabı almıştı. 17 milyon Euro'ya bonuslar eklendi ancak Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon Euro ısrarı sürüyor.
Sarı-lacivertliler ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 payı da sözleşmede görmek istiyor. Yusuf, İnter'de oynamaya hazır olmasına rağmen kararı 2028'e kadar bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye bırakmış durumda. Göztepe maçında 90 dakika süre alan Yusuf, Kocaelispor karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.
Genç oyuncu, Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon 20 karşılaşmada 1226 dakika süre almıştı. 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti.