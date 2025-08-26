Tek fiyat 20 milyon

Fenerbahçe'de bu sezon geride kalan 4 resmi maçta yeterince süre alamayan Yusuf Akçiçek, İnter'in radarında... Sarılacivertlilerin 19 yaşındaki stoperi için İtalyan ekibinin ısrarı sürüyor.Sarı-lacivertliler ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 payı da sözleşmede görmek istiyor. Yusuf, İnter'de oynamaya hazır olmasına rağmen kararı 2028'e kadar bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye bırakmış durumda.Genç oyuncu, Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon 20 karşılaşmada 1226 dakika süre almıştı. 2 gol-1 asistlik performans sergilemişti.