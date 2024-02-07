Tek ihtimal yerli golcü!

Kadrosunu Çağlar, Bonucci, Krunic gibi yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, transfer defterini büyük ölçüde kapattı.Bu konuyu yönetime de ileten tecrübeli çalıştırıcı, verdiği raporda şartların uygun olması halinde son takviye hakkının yerli bir golcüden yana kullanılabileceğini bildirdi.Sloven oyuncu, Fred'in alternatifi olacak. Krunic'in yedeği olarak ise sezon sonuna kadar İsmail Yüksek kullanılacak.Beveren'deki kiralık anlaşması sona erdikten sonra geri dönen Tiago Çukur'un lisansı çıkarıldı.F.BAHÇE'NIN 2022 yazında geleceğe yatırım gözüyle Watford'dan 250 bin Euro'ya transfer ettiği Tiago Çukur, sırasıyla Belçika ekipleri Dender ve Beveren'e kiralanmıştı. Son olarak Beveren ile sözleşmesi feshedip Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki oyuncunun hemen lisansı çıkarılarak takıma dahil edildi. Fenerbahçe'de henüz resmi maça çıkmayan 1.96 boyundaki genç futbolcuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özel olarak ilgilendiği öğrenildi.Gürcan BİLGİÇhedef, takım planlaması. Çünkü Dzeko ve Batshuayi sakatlık veya ceza nedeniyle kadroda olamazsa yedeklenmeleri lazım. Bu da kulübede oturmayı kabul edecek ve bundan dolayı problem çıkarmayacak bir oyuncuyla mümkün. Kiraya verilen Tiago Çukur, muhtemelen bu nedenle geri çağrıldı. Fenerbahçe yönetimi bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmadı, bu nedenle oynanacak 30'a yakın maç için kadroda zaaf yaratmak istemiyor. Ama transfer yapılmasa da dünyanın sonu değil.