Tek rakibi B.Münih!

İstanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1'le geçen Fenerbahçe, Gaziantep karşısında zorlansa da tek golle istediğini almayı bildi. Tarihininen pahalı kadrosunu (202 milyonEuro) kuran sarı-lacivertliler, bunun meyvesini 20 maçta 57 gol atıpSüper Lig'in en skorertakımı olarak topladı. Fenerbahçe'nin bu alanda tek rakibi Almanya'nın Bayern Münih takımı.
PSG, İNTER VE MANCHESTER CITY'YI SOLLADI
Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu. Leverkusen (2.76),İnter (2.45), PSG (2.44), ManchesterCity (2.4)'ye fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16 golletakmın skor yükünü sırtlarken,Syzmanski de fileleri9 kez havalandırdı.Kanat oyuncularıTadic (7), İrfan Can(7), Cengiz (5) 19 defaağları buldu. Batshuayide 4 golle takım arkadaşlarına eşlik etti.