Tek rakibi B.Münih!

stanbulspor'u 5-1, Konya'yı 7-1'le geçen Fenerbahçe, Gaziantep karşısında zorlansa da tek golle istediğini almayı bildi.sarı-lacivertliler, bunun meyvesiniFenerbahçe'nin bu alanda tek rakibi Almanya'nın Bayern Münih takımı.Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu.fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı. Fenerbahçe'detakım arkadaşlarına eşlik etti.