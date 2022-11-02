Tek rakibi kırmızı kart

Teknik direktör Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, kırmızı kart görmediği hiçbir maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 11 maç oynarken sadece 10 kişi kaldığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Aynı durum Avrupa'da da yaşandı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Kiev müsabakasında da gördüğü kırmızı kartla rakibine 2-1 yenildi. Fenerbahçe, ondan sonra oynadığı 9 Avrupa Ligi mücadelesini de kaybetmedi. Konyaspor karşılaşmasının 22. dakikasında Enner Valencia, Dinamo Kiev maçında da 53'te İsmail Yüksek oyundan atılmıştı.