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Giriş Tarihi: 2.11.2022

Tek rakibi kırmızı kart

Tek rakibi kırmızı kart

Bu sezon 22 resmi maç oynayan F.Bahçe, sadece 2 kez yenildi. Onlarda da sarı-lacivertliler 10 kişi kaldı

Teknik direktör Jorge Jesus ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, kırmızı kart görmediği hiçbir maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 11 maç oynarken sadece 10 kişi kaldığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Aynı durum Avrupa'da da yaşandı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Kiev müsabakasında da gördüğü kırmızı kartla rakibine 2-1 yenildi. Fenerbahçe, ondan sonra oynadığı 9 Avrupa Ligi mücadelesini de kaybetmedi. Konyaspor karşılaşmasının 22. dakikasında Enner Valencia, Dinamo Kiev maçında da 53'te İsmail Yüksek oyundan atılmıştı.

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Tek rakibi kırmızı kart
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