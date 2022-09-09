Teknik adamların faul gerilimi

BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus ile D.Kiev'in hocası Lucescu karşılaşma sonrası aynı dertten muzdaripti. İkisi de faullü oyundan şikâyet etti. Jesus şunları söyledi: "Lucescu'ya saygı duyuyorum. Kalitesini kanıtlamış isim.Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo'nun hava topunda iyi olduklarını, taç atışında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Kalemize gelen ilk şutları gol oldu. Bu da gösteriyor ki maç boyunca Kiev savunma yaptı. Çünkü onları savunma yapmaya zorladık.'F.BAHÇE BÖYLE OYNAMAMALI'diyen Lucescusoru almadan basın toplantısından çıktı.Geri dönüp, "Fenerbahçe sürekli faulyaptı. Bir futbolcum da hastanede" dedi.Sinirli bir şekilde odadan ayrıldı.