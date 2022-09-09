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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Teknik adamların faul gerilimi

Teknik adamların faul gerilimi
BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus ile D.Kiev'in hocası Lucescu karşılaşma sonrası aynı dertten muzdaripti. İkisi de faullü oyundan şikâyet etti. Jesus şunları söyledi: "Kalecileri vakit geçirmeyi başardı. Oyuncuların bu tarz hareketler yapmaması gerekiyor. Lucescu'ya saygı duyuyorum. Kalitesini kanıtlamış isim. Ona tavsiyem; kaç faul yaptıklarına bakabilir. Kalecileri sürekli yerde yatıyordu. Futbolda 5 tane an vardır. Bunlardan biri de duran top. Biz de bunlara iyi çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo'nun hava topunda iyi olduklarını, taç atışında Dinamo Kiev'e sorun yaratabileceklerini biliyorduk. Kalemize gelen ilk şutları gol oldu. Bu da gösteriyor ki maç boyunca Kiev savunma yaptı. Çünkü onları savunma yapmaya zorladık. Grubun favorisi onlar. F.Bahçe o imajını kaybetti. Bu imajı tekrar yakalayıp gruptan çıkacağız."
SAMET YÜKSEL

'F.BAHÇE BÖYLE OYNAMAMALI'
"Fenerbahçe, Avrupa seviyesinde bu şekilde oynamamalı" diyen Lucescu soru almadan basın toplantısından çıktı. Geri dönüp, "Fenerbahçe sürekli faul yaptı. Bir futbolcum da hastanede" dedi. Sinirli bir şekilde odadan ayrıldı.

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Teknik adamların faul gerilimi
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