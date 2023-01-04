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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Temiz gol neden iptal!

Samet YÜKSEL
Temiz gol neden iptal!
F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus karşılaşma sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Utanç verici bir sahada oynadık. İkinci yarı sahaya daha iyi adapte olduğumuz için daha iyi mücadele ettik. Rossi'nin golü iptal edilmese orada maçı kopacaktı. Antalyaspor'un son dakika golünde VAR doğru bir karar verdi. Rakip forvet, golden önce Osayi'yi bloke ediyordu. Bu karardan dolayı VAR'ı tebrik ediyorum. Ancak dediğim gibi Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiklerini anlamadım."

SİLİNSİNLER
VAR konuşmalarının açıklanmasına Fenerbahçe de kayıtsız kalmadı. TFF'ye şeffaf yönetim anlayışı nedeniyle teşekkür edilirken VAR kayıtlarının Türk futbol tarihine geçecek kara bir leke olduğuna vurgu yapıldı: "Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların bugün sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmışken; Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez önlem ve aksiyon alma odaklı bir tavır ortaya koymuştur. Bu tutum şeffaf yönetim anlayışının en samimi göstergesidir. Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz."

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Temiz gol neden iptal!
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