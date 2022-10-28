Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Tepkiler banaydı!
Giriş Tarihi: 28.10.2022

Tepkiler banaydı!

Tepkiler banaydı!

Altay’a yapılan protestoya sinirlenen Jesus, “Tepkiler aynı zamanda bana gösterilmiştir. Sadece kazanınca alkışlayan taraftar sıfırdır” derken, maçı ise “Bizi yenmek kolay değil” diye yorumladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'dan 3-3'e gelen maçın ardından önce taraftara seslendi, sonra oyunu yorumladı. İşte öne çıkanlar: "Taraftarlara seslenmek istiyorum. Altay'a yapılmış tepkiler aynı zamanda bana gösterilmiş tepkidir. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum. İnsan çocukları arasında ayrım yapmaz. Sadace kazandığında alkışlayan taraftar benim için sıfırdır. İlk 30 dakika defansif dengeyi sağlamakta zorlandık. 3 kolay gol attılar. Crespo ile Arao'da pozisyon değişikliği yapmak zorunda kaldım. Bir gol atarsak galibiyet ve beraberliğin geleceğine inanıyordum. Zajc'ın golünden sonra bunu daha çok hissettik. Fenerbahçe bir kez daha güzel iş çıkardı. Her anı güzeldi. Mental ve psikolojik olarak çok güçlüyüz. Bizi yenmek kolay değil. Umarım son maçtan sonra altın anahtarı alan biz oluruz."

'O APTAL BENİM!'
RENNES'IN orta sahası Benjamin Bourigeaud maçtan sonra "Biz aptalız çünkü deplasmanda 3-0 öndeyiz ve kaleyi kapatmamız gerekiyor. Açıkçası buna hakkımız yok" diyerek takımı eleştirdi. Bu durum teknik direktör Bruno Genesio'ya sorulduğunda Fransız hoca, "Takımda kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa o benim. Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu" yanıtını verdi.




KADIKÖY YIKILMAZ!
Fenerbahçe bu sezon evinde bir başka oynuyor… Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak bu kulvardaki yolculuğu son bulan sarılacivertliler, sonrasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde Ümraniye (3-3) dün de aynı sonuçla Rennes'le berabere kalan Kanarya, 9 karşılaşmayı kazandı. Toplamda 11 maçta yenilmedi.

RENNES'İ SEVİYOR
Süper Lig'de 10 golü olan Enner Valencia, Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında ikinci golünü de Rennes'e attı. Ekvadorlu oyuncu, Fransa'daki karşılaşmada 90+2'de penaltıdan fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirmişti

TRİBÜNLERE EŞLİK ETTİ
Bitiş düdüğü ile birlikte Jesus takımı toplayıp, Kadıköy'de kendilerini yalnız bırakmayan tribünleri alkışlattı. Portekizli hoca yapılan tezahüratlara elini havaya kaldırıp eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türk sinemasının Sultanı'nı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi
Son dakika haberi...TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan güçlü bir lider
Çanakkale'de korkunç infaz: 3 çocuk annesi İpek Kürşat ensesinden vuruldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tepkiler banaydı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA