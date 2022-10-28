Tepkiler banaydı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'dan 3-3'e gelen maçın ardından önce taraftara seslendi, sonra oyunu yorumladı. İşte öne çıkanlar:İnsan çocukları arasında ayrım yapmaz. Sadace kazandığında alkışlayan taraftar benim için sıfırdır. İlk 30 dakika defansif dengeyi sağlamakta zorlandık. 3 kolay gol attılar. Crespo ile Arao'da pozisyon değişikliği yapmak zorunda kaldım. Bir gol atarsak galibiyet ve beraberliğin geleceğine inanıyordum. Zajc'ın golünden sonra bunu daha çok hissettik. Fenerbahçe bir kez daha güzel iş çıkardı. Her anı güzeldi.RENNES'IN orta sahası Benjamin Bourigeaud maçtan sonra "Biz aptalız çünkü deplasmanda 3-0 öndeyiz ve kaleyi kapatmamız gerekiyor. Açıkçası buna hakkımız yok" diyerek takımı eleştirdi. Bu durum teknik direktör'ya sorulduğunda Fransız hoca,Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu" yanıtını verdi.Fenerbahçe bu sezon evinde bir başka oynuyor… Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak bu kulvardaki yolculuğu son bulan sarılacivertliler, sonrasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde Ümraniye (3-3) dün de aynı sonuçla Rennes'le berabere kalan Kanarya, 9 karşılaşmayı kazandı. Toplamda 11 maçta yenilmedi.Süper Lig'de 10 golü olan Enner Valencia, Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında ikinci golünü de Rennes'e attı. Ekvadorlu oyuncu, Fransa'daki karşılaşmada 90+2'de penaltıdan fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirmiştiBitiş düdüğü ile birlikte Jesus takımı toplayıp, Kadıköy'de kendilerini yalnız bırakmayan tribünleri alkışlattı. Portekizli hoca yapılan tezahüratlara elini havaya kaldırıp eşlik etti.