TFF’nin seçim tarihini tartışmak anlamsız!

FF Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Federasyonun resmi YouTube kanalına konuşan Erzik, şu ifadeleri kullandı:Sayın Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu. A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu, başarılı buluyorum. Montella tercihi çok doğru bir tercihti.