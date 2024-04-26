TFF’nin seçim tarihini tartışmak anlamsız!

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FF Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Federasyonun resmi YouTube kanalına konuşan Erzik, şu ifadeleri kullandı: "Bugün TFF ile FIFA ve UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz. 18 Temmuz'da yapılacak seçimli mali genel kurulun tarihiyle ilgili tartışmaları anlamsız buluyorum.
Sayın Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu. A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu, başarılı buluyorum. Montella tercihi çok doğru bir tercihti. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıda. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeliyiz."