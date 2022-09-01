Tolga Ciğerci: Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum

"ÖMER HOCA ÇOK DEĞERLİ VE İYİ BİR HOCA"

Başka teklifler de aldığını ama teknik direktörün tercihinde büyük öneme sahip olduğunu aktaran Ciğerci, "Ömer hocayı daha önceden de tanıyordum ama daha önce çalışmak nasip olmadı. Kendisiyle görüşmemiz oldu ve pozitif geçti. Kendisi çok değerli ve iyi bir hoca" diye konuştu.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ HİSSEDİYORUM"

Tolga Ciğerci açıklamalarına şöyle devam etti: "Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ama takım idmanının da gerekli olduğunu düşünüyorum. Genel olarak ben böyle durumlara çok çabuk alışan bir oyuncuyum ve fazla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum."