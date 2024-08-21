Topluca disipline!

Süper Lig'de cumartesi günü oynanan Göztepe-F.Bahçe maçında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ile birlikte sahaya girmiş ve İzmir takımının görevlisi Fatih Özkan da Koç'u iterek düşürmüştü. Bu olayların ardından TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri yaptı. Göztepe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından disipline verildi.PFDK'ya sevk edildi. F.Bahçe ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından disipline yollanırken