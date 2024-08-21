Topluca disipline!

Süper Lig'de cumartesi günü oynanan Göztepe-F.Bahçe maçında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ile birlikte sahaya girmiş ve İzmir takımının görevlisi Fatih Özkan da Koç'u iterek düşürmüştü. Bu olayların ardından TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri yaptı. Göztepe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından disipline verildi. Fatih Özkan da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle 46 ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve saldırısı sebebiyle de 44. maddeden tedbirli olarak
PFDK'ya sevk edildi. F.Bahçe ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından disipline yollanırken Ali Koç ve Burak Kızılhan, talimatlara aykırı hareketten 46. madde ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.