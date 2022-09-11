Topu kimseye bırakmıyor

Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti.Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı ve herkese fark attı. Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi(13.5) takip ederken,13.2 ile üçüncü sırada yer aldı.(11.8) ver'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.Jesus'un;gibi öndeki hareketliisimleri rakibiolumsuz etkiliyor.Bu oyuncularınarasınaninde eklenmesiPortekizli hocanınplanlarını iyicegüçlendiriyor. Sarı-lacivertliler,rakibin savunmadan istediğigibi oyunu kurmasına engelolup, uzun toplarla çıkmasınamecbur bırakıyor. Savunmaçizgisi önde kuruluyor ve orta sahaile defans arasında büyük birboşluk kalmıyor. Rakibe anlık şokpres yapılıyor. Kapılan toplardatehlikeli ataklar geliştiriliyor.Fenerbahçe, yaptığı transferlerle Avrupa ve Süper Lig'de 3 günde bir maça çıkan teknik direktörü Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Ağırlıklı olarak 3-4-3 ve 4-1- 3-2'yi tercih eden Portekizli'nin elinde sahaya sürebileceği 2 farklı 11 oldu.'i alan sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi de rakiplerini kıskandırıyor. Mert Hakan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Bruma, Valencia, Serdar Dursun gibi oyuncular kenarda görev bekliyor.Fenerbahçe'nin 69 yaşındaki Portekizli hocası, teknik adamlık kariyerinde 16 kupa kaldırdı. En büyük başarıları Benfica ile yaşadı. Portekiz ekibi ile 3'ü Portekiz Ligi şampiyonluğu olmak üzere 9 kupa aldı.ezonun ilk yarısında ligde forma giyecek futbolcuları tescil eden Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Novak'ı liste dışında bıraktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu bir teknik karardır ve bu kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. Ayrıcaduyuruldu. 3 oyuncuya da anlayışları için teşekkür edildi.