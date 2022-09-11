Topu kimseye bırakmıyor

Fenerbahçe, ön alanda yaptığı presin meyvelerini almaya başladı. Rakibi bozup, tehlike yaratan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de mücadele eden 19 takım arasında rakip sahada top kazanma alanında 14.4 ortalama ile birinci oldu
Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti. 90dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı ve herkese fark attı. Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor (13.5) takip ederken, Beşiktaş 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya (11.8) ve AdanaDemirspor'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.
RAKİBE ANLIK ŞOK PRES UYGULANIYOR
Jesus'un; Rossi, Valencia, King,Lincoln gibi öndeki hareketliisimleri rakibiolumsuz etkiliyor.Bu oyuncularınarasına Batshuayi'ninde eklenmesiPortekizli hocanınplanlarını iyicegüçlendiriyor. Sarı-lacivertliler, önde pres yaparakrakibin savunmadan istediğigibi oyunu kurmasına engelolup, uzun toplarla çıkmasınamecbur bırakıyor. Savunmaçizgisi önde kuruluyor ve orta sahaile defans arasında büyük birboşluk kalmıyor. Rakibe anlık şokpres yapılıyor. Kapılan toplardatehlikeli ataklar geliştiriliyor.
2023 MODEL FENERBAHÇE
Fenerbahçe, yaptığı transferlerle Avrupa ve Süper Lig'de 3 günde bir maça çıkan teknik direktörü Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Ağırlıklı olarak 3-4-3 ve 4-1- 3-2'yi tercih eden Portekizli'nin elinde sahaya sürebileceği 2 farklı 11 oldu. Luan Peres, Joao Pedro, MichyBatshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Henrique, İrfan CanEğribayat, Alioski, Bruma ve King'i alan sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi de rakiplerini kıskandırıyor. Mert Hakan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Bruma, Valencia, Serdar Dursun gibi oyuncular kenarda görev bekliyor.
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Fenerbahçe'nin 69 yaşındaki Portekizli hocası, teknik adamlık kariyerinde 16 kupa kaldırdı. En büyük başarıları Benfica ile yaşadı. Portekiz ekibi ile 3'ü Portekiz Ligi şampiyonluğu olmak üzere 9 kupa aldı.
BRUMA TESCİL EDİLMEDİ! Sezonun ilk yarısında ligde forma giyecek futbolcuları tescil eden Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Novak'ı liste dışında bıraktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu bir teknik karardır ve bu kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. Ayrıca Bruma'da Hamstring yırtığıtespit edildiği ve Portekizlikanat oyuncusunun 3 haftalıktedavi sürecinin olduğu duyuruldu. 3 oyuncuya da anlayışları için teşekkür edildi.