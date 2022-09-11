Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Topu kimseye bırakmıyor
Giriş Tarihi: 11.9.2022

Topu kimseye bırakmıyor

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Topu kimseye bırakmıyor

Fenerbahçe, ön alanda yaptığı presin meyvelerini almaya başladı. Rakibi bozup, tehlike yaratan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de mücadele eden 19 takım arasında rakip sahada top kazanma alanında 14.4 ortalama ile birinci oldu

Süper Lig'de haftayı bay geçecek Fenerbahçe, geride kalan 5 maçtaki performansıyla dikkat çekti. 90 dakika pres hedefleyen Jorge Jesus'un takımı, 19 ekip arasında rakip sahada top kapma oranında 14.4 ortalamaya ulaştı ve herkese fark attı. Sarı-lacivertlileri, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor (13.5) takip ederken, Beşiktaş 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya (11.8) ve Adana Demirspor'un (11.6) ilk beş içinde yer aldığı listeye Galatasaray ile Trabzonspor giremedi.

RAKİBE ANLIK ŞOK PRES UYGULANIYOR
Jesus'un; Rossi, Valencia, King, Lincoln gibi öndeki hareketli isimleri rakibi olumsuz etkiliyor. Bu oyuncuların arasına Batshuayi'nin de eklenmesi Portekizli hocanın planlarını iyice güçlendiriyor. Sarı- lacivertliler, önde pres yaparak rakibin savunmadan istediği gibi oyunu kurmasına engel olup, uzun toplarla çıkmasına mecbur bırakıyor. Savunma çizgisi önde kuruluyor ve orta saha ile defans arasında büyük bir boşluk kalmıyor. Rakibe anlık şok pres yapılıyor. Kapılan toplarda tehlikeli ataklar geliştiriliyor.

2023 MODEL FENERBAHÇE
Fenerbahçe, yaptığı transferlerle Avrupa ve Süper Lig'de 3 günde bir maça çıkan teknik direktörü Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Ağırlıklı olarak 3-4-3 ve 4-1- 3-2'yi tercih eden Portekizli'nin elinde sahaya sürebileceği 2 farklı 11 oldu. Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Henrique, İrfan Can Eğribayat, Alioski, Bruma ve King'i alan sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi de rakiplerini kıskandırıyor. Mert Hakan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Bruma, Valencia, Serdar Dursun gibi oyuncular kenarda görev bekliyor.

16
Fenerbahçe'nin 69 yaşındaki Portekizli hocası, teknik adamlık kariyerinde 16 kupa kaldırdı. En büyük başarıları Benfica ile yaşadı. Portekiz ekibi ile 3'ü Portekiz Ligi şampiyonluğu olmak üzere 9 kupa aldı.

BRUMA TESCİL EDİLMEDİ!
Sezonun ilk yarısında ligde forma giyecek futbolcuları tescil eden Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Novak'ı liste dışında bıraktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu bir teknik karardır ve bu kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi. Ayrıca Bruma'da Hamstring yırtığı tespit edildiği ve Portekizli kanat oyuncusunun 3 haftalık tedavi sürecinin olduğu duyuruldu. 3 oyuncuya da anlayışları için teşekkür edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok: Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara dâhil birçok ilde sağanak yağışlar görülecek
SON DAKİKA! Çanakkale açıklarında bir gemiye Yunan unsurları tarafından ateş açıldı: Türk botları bölgeye gitti
Sözleşmeliye kadro taslağı: 2022 Sözleşmeliye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte son durum...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU E-DEVLET EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Gaziantep'te, 'Şehitler için toplu mezarlar kazılıyor' şeklinde provokasyon yapan zanlı yakalandı!
Emekli promosyonu 10 bin TL bandına tırmandı! İşte 2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve başvuru için son gün tarihi
Aylin'i canlandıran Berfin Kıymaz kaç yaşında, aslen nereli,hangi dizilerde oynadı? Gönül Dağı Aylin (Berfin Kıymaz) kimdir?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022
Üç çocuğu için hayata tutundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Topu kimseye bırakmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA