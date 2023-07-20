‘Transferde frene bastık satış yapmamız lazım’

Fenerbahçelıler Derneği Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Ali Koç, transferlerle ilgili bilgiler verdi. Koç,Becao'dan sonra frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlattıktan sonra bakacağız. Transfer yapmak kadar satmak da önemli.diye düşünüyoruz. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.