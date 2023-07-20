‘Transferde frene bastık satış yapmamız lazım’

Fenerbahçelıler Derneği Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Ali Koç, transferlerle ilgili bilgiler verdi. Koç, "Hiçbir sezonda, transferinbu kadar erken bir dönemindebu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı. Becao'dan sonra frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlattıktan sonra bakacağız. Transfer yapmak kadar satmak da önemli. Busene tahminim 45-50 milyon Eurobandında satış yaparız diye düşünüyoruz. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.