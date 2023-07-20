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Giriş Tarihi: 20.7.2023

‘Transferde frene bastık satış yapmamız lazım’

‘Transferde frene bastık satış yapmamız lazım’
Fenerbahçelıler Derneği Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Ali Koç, transferlerle ilgili bilgiler verdi. Koç, "Hiçbir sezonda, transferin bu kadar erken bir döneminde bu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı. Becao'dan sonra frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlattıktan sonra bakacağız. Transfer yapmak kadar satmak da önemli. Bu sene tahminim 45-50 milyon Euro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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‘Transferde frene bastık satış yapmamız lazım’
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