Transferde sıcak saatler

Yönetimin transferi için uzun süredir uğraştığı Anderson Talisca'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr Kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden prensipte anlaşan sarılacivertliler, Brezilyalı 10 numara ile de sıkı bir pazarlık halindeydi. 12 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu indirime ikna etmeye çalışan Fenerbahçe cephesi, hedefine ulaştı. Türkiye'ye gelmeyi isteyen tecrübeli oyuncunun, rakamı 10 milyon Euro seviyesine düşürdüğü ve detaylar üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, son pürüzlerin aşılmasının ardından transferi duyurarak Talisca'yı renklerine bağlayacak.