Transferin de profesörü!

Portekizli hoca, sezon başında Aboubakar, Dzyuba, Seferovic, Maxi Gomez gibi isimleri sistemine uymayacağı için istemedi. Tercih ettiği Batshuayi ise 8 gol ve 1 asist ile müthiş bir performansa imza attı
F.Bahçe'yi oynattığı futbol ile zirveye taşıyan Jesus, transfer döneminde takıma katılacak isimleri de titizlikle seçti. Sezon başında gündeme gelenAboubakar, Dzyuba, Seferovic ve MaxiGomez'i sistemine uymayacağı gerekçesiyleveto eden Portekizli çalıştırıcı,Michy Batshuayi tercihiyle hedefi12'den vurdu. Belçikalı forvet, 13 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek, takıma en çok skor katkısı sağlayan isimlerden birisi oldu. Ayrıca 2017'den bu yana ilk kez hat-trick yaptı.
ARTEM DZYUBA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Aboubakar, Al-Nassr'da 8 maça çıkarken 2 golde kaldı. Trabzon'un transferi Maxi Gomez, 8 karşılaşmada 2 gol, 3 asist üretirken G.Saray'ın kadrosuna kattığı Seferovic 10 maçta sadece 2 gol kaydedebildi. Dzyuba'nın ise AdanaDemirspor'daki 5 maçta 1 gollük performansısonrası sözleşmesi feshedildi.