Transferin de profesörü!

F.Bahçe'yi oynattığı futbol ile zirveye taşıyan Jesus, transfer döneminde takıma katılacak isimleri de titizlikle seçti.Belçikalı forvet, 13 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek, takıma en çok skor katkısı sağlayan isimlerden birisi oldu. Ayrıca 2017'den bu yana ilk kez hat-trick yaptı.Aboubakar, Al-Nassr'da 8 maça çıkarken 2 golde kaldı. Trabzon'un transferi Maxi Gomez, 8 karşılaşmada 2 gol, 3 asist üretirken G.Saray'ın kadrosuna kattığı Seferovic 10 maçta sadece 2 gol kaydedebildi.