Tribünler istiyor diye gitmem!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisini istifaya davet edenlere sert sözlerle karşılık vererek olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıkladı. "Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır" diyen Koç şu ifadeleri kullandı.

'İYİ Kİ KAÇMADILAR' DİYECEKSİNİZ



YÖNETİM kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz! F.Bahçe her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medya ile tribünden tezahüratlarla başkan değiştiren bir kulüp olmayacaktır.

HENÜZ yapacak işlerimiz var. Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden geleceğiz. Açın kapıyı duysun herkes! Yüzmüşüz ucuna gelmişiz, 'Güven oyu' diyen desin, biz yönetimle göreve devam edeceğiz kulübümüz için! 2 sene sonra 'İyi ki bu adamlar tırsmadılar, kaçmadılar, kaldılar' diyeceksiniz! Yaşadığınız hayal kırıklıklarını biliyoruz. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz.



MOURİNHO İLE SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ



HOCA konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını... Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmem, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor.

GENEL kurul çağrısı oldu, mutabık değiliz. 6 hafta, 18 puan var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Her halükarda görevimizin başındayız. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Bu buhran dönemi bir yerde bitecek. İnşallah 6 hafta içinde bitecek. Bittiği zaman iş bambaşka yerlere gidecek.



YENİ STADIN KAPASİTESİ 64 BİNE ÇIKACAK



Divan Kurulu Toplantısı'nda Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi duyuruldu. Asbaşkan Hamdi Akın, stadyumun seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğunu söyledi. Yapılan sunumda Ülker Stadyumu'nun 47 bin 430 olan kapasitesinin (17 bin 130 koltuk artarak) 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek. Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı: "2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek" diye konuştu.



KUTLUALP: SEÇİM VARSA ADAYIM



Fenerbahçe'nın eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, dünkü toplantıda başkan adaylığını açıkladı. "7 senelik kupasızlık Fenerbahçe'nin kaldırabileceği bir travma değil" diyen Kutlualp, "Şimdi siz yönetim olarak kalkarsınız biz bir güven alalım dersiniz. Güvenoyu verirlerse sorun yok, devam edersiniz. Ben adayım. Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemini demokrasi operasyonu ile aşmak gerekiyor" ifadesini kulandı.

ÖZAT İLE KAVGA ETTİ



HAKAN Bilal Kutlualp, konuşması sonrası takımın eski kaptanlarından Ümit Özat ile gerginlik yaşadı. Özat, "Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın, bir lira para vermedin bu kulübe" diye çıkışırken, Kutlualp, "Oynadıysan paranı aldın" sözü üzerine gerginlik biraz daha arttı. İki isim etrafındakilerin araya girmesiyle tartışmayı sonlandırdı.





DIŞARIDA BAŞKANA İSTİFA ÇAĞRISI

FENERBAHÇE taraftarları, toplantı yapıldığı sırada Faruk Ilgaz Tesisleri önünde yönetimi istifaya çağırdı. Futbolseverlerin ellerinde "Ali Koç istifa" yazan pankart tuttukları görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında protesto gösterisi yapan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerine de tepki gösterirken başkanlık için adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e de destek tezahüratları yaptı.



BORÇ 19 MİLYAR TL



FENERBAHÇE Kulübü'nün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti. Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerini 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünü ise 19 milyar 206 milyon lira olarak açıklarken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu ifade etti.