‘Tüm maçları yabancı yönetsin’

Sarı-lacivertli yönetim, sezonun yabancı hakemlerle tamamlanması isteğini TFF'ye ilettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray derbisine TFF tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür. Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN'DAN 3 MAÇ İÇİN İSTEK

TRABZON ve Beşiktaş'ın ardından Samsun da TFF'ye resmi başvuruda bulunup 3 karşılaşma için yabancı hakem istedi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor maçlarımız için yabancı hakem ataması talebinde bulunuyoruz" denildi.