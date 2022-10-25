Tünelin ucunda ışık var!

“Cumhuriyet’in 100. yılında her branşta şampiyonluk hedefliyoruz. Son iki haftada yaşananlarla tünelin ucunda ışık olduğunu görüyoruz”
Fenerbahçe, Türkiye'de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Törene başkan Ali Koç ile birlikte sarı-lacivertli yöneticiler de katıldı. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a "Fenerbahçe'ninbasketbol vizyonunu baştan aşağıdeğiştiren Sayın Aziz Yıldırım'amüteşekkiriz" sözleriyle teşekkür etti. Cumhuriyet'in 100. yılında en çokbranşta şampiyonluk hedeflediklerini de vurgulayan başkan Koç, "Son 2 haftada yaşananlarla tünelin ucunda ışık olduğunu görüyoruz. Ne zaman kafamızıkaldırsak, ne hikmetse iş başkayerlere gidiyor" ifadelerini kullandı.
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