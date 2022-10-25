Tünelin ucunda ışık var!

Fenerbahçe, Türkiye'de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Törene başkan Ali Koç ile birlikte sarı-lacivertli yöneticiler de katıldı. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'asözleriyle teşekkür etti.de vurgulayan başkan Koç, "Son 2 haftada yaşananlarla tünelin ucunda ışık olduğunu görüyoruz.ifadelerini kullandı.Obradovic köşesiFenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının kazandığı tüm kupalarEfsane F.Bahçeli basketbolcuların forma ve ayakkabılarıEuroLeague şampiyonluğundaki maçın oynandığı top