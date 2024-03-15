Tur ülkemize hayırlı olsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sonuca rağmen turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirtip "Ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Kartal şu değerlendirmeyi yaptı:Rövanşta da ilk yarıya iyi başladık ama ikinci devre rakip daha istekli, arzuluydu. Kazanarak turu geçmek istiyorduk amaKaybetmemize rağmen turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum. Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. 1-2 gün dinlendirdik. Bugün (dün) arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz. Çeyrek finaldeyiz."