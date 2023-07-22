Türk aranıyor!

F.Bahçe transferleri ile takımı yeniden kurarken yerli oyuncu problemi ile karşı karşıya kalındı.Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao gibi yabancı transferleri yapan sarı-lacivertliler Livakovic konusunda da küçük detayları halletmeye çalışıyor. Geçen sezon Altay ve İrfan Can ile kaleyi kapatan ancak bu sezon Livakovic'i alarak bu alanı yabancı oyuncu ile sürdürmek isteyen yönetim, Arda Güler'in boşluğunu da Szymanski ile doldurdu.Teknik direktörİsmail Kartal'ın, Ferdi'ninardından ikinci yerli olarak aklındakiilk isim İsmail Yüksek. Önliberoda 24 yaşındaki oyuncunungörev alması bekleniyor.sarı-lacivertlilerin,mavi kartla oynayabilecekDortmund'lu Emre Can içinde nabız yokladığı öğrenildi.>>Kaleci (Livakovic)>>Becao>>Peres>>6 numara transfer>>Tadic>>Szymanski>>Kanat transferi>>Dzeko