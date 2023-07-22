Türk aranıyor!

Arda Güler ve Altay/İrfan Can sonrasında bu bölgelerde yabancı oyuncular kullanılacak. Teknik heyet, Ferdi’nin ardından orta sahaya İsmail Yüksek’i hazırlarken yurt dışından yerli transferler için girişimler sürüyor
F.Bahçe transferleri ile takımı yeniden kurarken yerli oyuncu problemi ile karşı karşıya kalındı. Teknikdirektör İsmail Kartal'ın kafasında8+3 kuralında ilk 11'eyazabileceği iki oyuncu bulunuyor. Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao gibi yabancı transferleri yapan sarı-lacivertliler Livakovic konusunda da küçük detayları halletmeye çalışıyor. Geçen sezon Altay ve İrfan Can ile kaleyi kapatan ancak bu sezon Livakovic'i alarak bu alanı yabancı oyuncu ile sürdürmek isteyen yönetim, Arda Güler'in boşluğunu da Szymanski ile doldurdu. Geçen sezonagöre banko isimlerden sadeceFerdi Kadıoğlu sağ bekteyer alırken orta sahaya da yerlioyuncu kullanma zorunluluğukapıya geldi çattı.
EMRE CAN İÇİN NABIZ YOKLANDI
Kalede, savunmada, orta sahadave forvette yabancı oyuncuçokluğu olan Kanarya'da İsmailYüksek'e şans doğdu. Teknik direktörİsmail Kartal'ın, Ferdi'ninardından ikinci yerli olarak aklındakiilk isim İsmail Yüksek. Önliberoda 24 yaşındaki oyuncunungörev alması bekleniyor. Sassoulo'daforma giyen Mert Müldüriçin ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin,mavi kartla oynayabilecekDortmund'lu Emre Can içinde nabız yokladığı öğrenildi.
YERI GARANTİ YABANCI İSİMLER
>>Kaleci (Livakovic)
>>Becao
>>Peres
>>6 numara transfer
>>Tadic
>>Szymanski
>>Kanat transferi
>>Dzeko