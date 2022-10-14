Türk futbolu için önemli

F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu galibiyetlere Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti.Takımımı tebrik ediyorum. Taktiksel anlamda çok disiplinliydik. Fenerbahçe'nin üst üste galibiyetler kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunu yukarı çıkarıyor.Diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyor."F.Bahçe, Jesus yönetiminde Avrupa'da ön elemeler dahil son 8 maçında yenilgi yüzü görmezken kulüp, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Portekizli hocayı orkestra şefliği yapan görsel kullanıp "Maestro Jorge Jesus" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede binlence beğeni aldı.Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. AEK Arena'da kendilerine ayrılan 400 kişilik bölümü tamamen doldurdu ve Kadıköy'de olduğu gibi burada dapankartı ile tüm dünyaya mesaj verdi. Larnaca tribünlerinde ise Yunanistan bayraklarının yanı sıra İngilizcepankartı dikkat çekti. UEFA; Larnaca'nın bu pankartına ses çıkarmazken, Trabzonspor'un astığı Fransızca 'Kuzey'in soğuğunu bilir misiniz?" pankartına izin vermeyip, kaldırdı.