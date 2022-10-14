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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Türk futbolu için önemli

Türk futbolu için önemli
F.BAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu galibiyetlere Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Şimdi Rennes ile birincilik için mücadele vereceğiz. Takımımı tebrik ediyorum. Taktiksel anlamda çok disiplinliydik. Fenerbahçe'nin üst üste galibiyetler kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunu yukarı çıkarıyor. Ama bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolu için önemli. Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarılarda olması gerekiyor. Diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyor."

'MAESTRO' JESUS
F.Bahçe, Jesus yönetiminde Avrupa'da ön elemeler dahil son 8 maçında yenilgi yüzü görmezken kulüp, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Portekizli hocayı orkestra şefliği yapan görsel kullanıp "Maestro Jorge Jesus" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede binlence beğeni aldı.

İKİ YÜZLÜ UEFA!
Fenerbahçe taraftarı, takımını yalnız bırakmadı. AEK Arena'da kendilerine ayrılan 400 kişilik bölümü tamamen doldurdu ve Kadıköy'de olduğu gibi burada da 'Yurtta barış, dünyada barış' pankartı ile tüm dünyaya mesaj verdi. Larnaca tribünlerinde ise Yunanistan bayraklarının yanı sıra İngilizce 'Yurtta barış dünyada barış bir ironidir asla unutma' pankartı dikkat çekti. UEFA; Larnaca'nın bu pankartına ses çıkarmazken, Trabzonspor'un astığı Fransızca 'Kuzey'in soğuğunu bilir misiniz?" pankartına izin vermeyip, kaldırdı.

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