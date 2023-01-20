Türk pasaportlu İsrailli stoper

Fenerbahçe yönetimi sadece bugünü değil geleceği de planlıyor… Bugüne kadargibi isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, şimdi de 18 yaşındaki stoper Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. İsrail ekiplerinden FC Ashdod'da forma giyen oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunuyor.Maor Yashilirmak 2022 yılında verdiği bir röportajda "Yurt dışındaki favori futbol takımım Türk kulübü Fenerbahçe. Babamın ve benim en büyük hayalimiz orada oynamak" ifadelerini kullanmıştı.