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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Türkiye beni çok şaşırttı’

‘Türkiye beni çok şaşırttı’

F.Bahçe’nin Portekizli orta sahası Crespo, 3 yıldır yaşadığı ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. "Biz Fenerbahçe'yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak" diyen 27 yaşındaki orta saha, "Üç sezondur Türkiye'de yaşıyorum. Açıkçası bu ülke beni çok fazla şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul çok kaliteli bir şehir, Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Türkiye'de bulunmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fark edemez ve bilemezler. Ben de buranın beni bu kadar şaşırtacağını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

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‘Türkiye beni çok şaşırttı’
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