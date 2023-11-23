‘Türkiye beni çok şaşırttı’

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.diyen 27 yaşındaki orta saha, "Üç sezondur Türkiye'de yaşıyorum. Açıkçası bu ülke beni çok fazla şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul çok kaliteli bir şehir, Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel.Ben de buranın beni bu kadar şaşırtacağını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.