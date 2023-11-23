‘Türkiye beni çok şaşırttı’

F.Bahçe’nin Portekizli orta sahası Crespo, 3 yıldır yaşadığı ülkemiz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı
Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. "BizFenerbahçe'yiz ve amacımız,isteğimiz her zaman oynayacağımıztüm maçlarıkazanmak" diyen 27 yaşındaki orta saha, "Üç sezondur Türkiye'de yaşıyorum. Açıkçası bu ülke beni çok fazla şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul çok kaliteli bir şehir, Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Türkiye'de bulunmayan insanlarburanın nasıl bir yer olduğunufark edemez ve bilemezler. Ben de buranın beni bu kadar şaşırtacağını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.