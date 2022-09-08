Türkiye hak ettiği yerde değil

"Futbolda ikinci şans her zaman gelir. Bir ay önce oynadığımız maça göre daha güçlüyüz. Her rakibe saygımız var. Gruptan çıkacak kaliteye de sahibiz" "Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar ise harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı"
"Batshuayi'nin zamana ihtiyacı var. Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için mutluyum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa LigiB Grubu'nda Dinamo Kiev ileoynayacakları ilk maç öncesi basının karşısına çıktı. Portekizli hocaya, Ukrayna ekibinin ŞampiyonlarLigi'nden elenmelerine neden olduğuhatırlatılıp, bu mücadelenin bir 'intikam' karşılaşmasına dönüp dönmeyceği soruldu. Tecrübeli teknik adamın cevabı, "Futboldaikinci şans her zaman gelir.Rövanş olarak bakmıyoruz.Rakiplere saygı göstermelisiniz.Gruptan çıkmakiçin kalite ve hırsımızvar. Fenerbahçe,Dinamo Kiev veRennes dengelitakımlar. DinamoKiev ile bir ayönce oynadığımızmaça göre daha iyiyiz. Kazanacakgücümüz var" oldu. Türkiye Ligi'ni tanımaya başladığını anlatan Jesus, "Türkiye'de çok kaliteli takım var,statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamadahak ettiği yerde değil.Avrupa'da oynayan Türk takımlarıpuan toplamalı. Yoksa şampiyonolan takım, yine Şampiyonlar Ligi'nedirekt gidemeyecek" dedi.
KIM MIN-JAE EN IYI SAVUNMA OYUNCUMUZDU
Transfer ve sistem değişikliği ile ilgili soru üzerine, elindeki kaliteli kadrodan memnun olduğunu dile getiren Jesus şunları söyledi: "Kim Min-Jaeen iyi savunmaoyuncumuzdu,ayrıldı. Futbolda bunlar var. Artık mevcutkadroyaodaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Sistem değişikliğideğil, oyuncularımla daha fazlazaman geçirmem bu süreci olumluyönde etkiliyor. 3'lü oynamıyoruz ancak zaman zaman takdir edersiniz ki oyun içerisinde sistem değişebiliyor. Batshuayi'nin zamanaihtiyacı var. Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum. Kim oynarsa oynasınkalitemiz hiç düşmüyor.''
BRUMA'NIN SAKATLIĞI VARDI! JORGE Jesus, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan ve Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan vatandaşı Bruma'nın durumunu şöyle açıkladı: "Bruma, grup aşamasındaki listeye dahiledilmedi. Çünkü sadece 6 maç var. Sondönemde sakat olduğu için liste dışındaolabileceğini düşündüm. En iyi kadroyu yapmak istedim. Lig için vereceğimiz listede de 14 yabancı oyuncu yazmamız gerekli. Bazı kararlar almalıyız. Gruptan çıkarsak,belki listeye dahil olabilir. İsimlerönemli değil, en iyileri seçmeliyiz."
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Keyifli bir Kadıköy akşamı olacak BU maç her haliyle önemli. Gruplara iyi bir sonuçla başlamak, hatta birinci kategoriden gelen rakibi yenmek, üst tura çıkmak açısından da avantaj sağlar. Şampiyonlar Ligi elemesinde İstanbul'dakimaçta yaşananlar, Kievli oyuncuların yaptıklarıbüyük saygısızlıktı. Bir kısım taraftarın verdiği tepki de doğru değildi. O anları geride bırakıpgözümüzü Jesus-Lucescu mücadelesinedikmeliyiz. İkisi de belli etmiyor ama aralarında sert bir rekabetin geçtiğini anlıyorsunuz. Maç sonu konuşmaları da bu işareti vermişti. Fenerbahçe hafta sonu ligi bay geçtiği için sert bir rotasyon görmeyebiliriz. İdeale yakın kadrosuyla oynayacaktır. İsmail Yüksek-Zajc hamlesi olabilir. Ama bu kez Arda Güler'in daha uzun zaman alacağını düşünüyorum. F.Bahçemaçın net favorisi. Bir ay önceki 'Kendini bulmaya çalışan' takım değil. Keyifli bir Kadıköy akşamı olacak.