Türkiye hak ettiği yerde değil

"Batshuayi'nin zamana ihtiyacı var. Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için mutluyum"enerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,basının karşısına çıktı. Portekizli hocaya,, bu mücadelenin birkarşılaşmasına dönüp dönmeyceği soruldu. Tecrübeli teknik adamın cevabı,oldu. Türkiye Ligi'ni tanımaya başladığını anlatan Jesus,dedi.Transfer ve sistem değişikliği ile ilgili soru üzerine, elindeki kaliteli kadrodan memnun olduğunu dile getiren Jesus şunları söyledi: "Futbolda bunlar var.Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz.3'lü oynamıyoruz ancak zaman zaman takdir edersiniz ki oyun içerisinde sistem değişebiliyor.Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum.Jesus, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan ve Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan vatandaşı Bruma'nın durumunu şöyle açıkladı:En iyi kadroyu yapmak istedim. Lig için vereceğimiz listede de 14 yabancı oyuncu yazmamız gerekli. Bazı kararlar almalıyız.Gürcan BİLGİÇKeyifli bir Kadıköy akşamı olacakmaç her haliyle önemli. Gruplara iyi bir sonuçla başlamak, hatta birinci kategoriden gelen rakibi yenmek, üst tura çıkmak açısından da avantaj sağlar.Bir kısım taraftarın verdiği tepki de doğru değildi.İkisi de belli etmiyor ama aralarında sert bir rekabetin geçtiğini anlıyorsunuz. Maç sonu konuşmaları da bu işareti vermişti. Fenerbahçe hafta sonu ligi bay geçtiği için sert bir rotasyon görmeyebiliriz. İdeale yakın kadrosuyla oynayacaktır. İsmail Yüksek-Zajc hamlesi olabilir. Ama bu kez Arda Güler'in daha uzun zaman alacağını düşünüyorum.Bir ay önceki 'Kendini bulmaya çalışan' takım değil. Keyifli bir Kadıköy akşamı olacak.