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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Türkiye hak ettiği yerde değil

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Türkiye hak ettiği yerde değil

"Futbolda ikinci şans her zaman gelir. Bir ay önce oynadığımız maça göre daha güçlüyüz. Her rakibe saygımız var. Gruptan çıkacak kaliteye de sahibiz" "Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar ise harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı"

"Batshuayi'nin zamana ihtiyacı var. Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için mutluyum"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacakları ilk maç öncesi basının karşısına çıktı. Portekizli hocaya, Ukrayna ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine neden olduğu hatırlatılıp, bu mücadelenin bir 'intikam' karşılaşmasına dönüp dönmeyceği soruldu. Tecrübeli teknik adamın cevabı, "Futbolda ikinci şans her zaman gelir. Rövanş olarak bakmıyoruz. Rakiplere saygı göstermelisiniz. Gruptan çıkmak için kalite ve hırsımız var. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ve Rennes dengeli takımlar. Dinamo Kiev ile bir ay önce oynadığımız maça göre daha iyiyiz. Kazanacak gücümüz var" oldu. Türkiye Ligi'ni tanımaya başladığını anlatan Jesus, "Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı. Yoksa şampiyon olan takım, yine Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek" dedi.

KIM MIN-JAE EN IYI SAVUNMA OYUNCUMUZDU
Transfer ve sistem değişikliği ile ilgili soru üzerine, elindeki kaliteli kadrodan memnun olduğunu dile getiren Jesus şunları söyledi: "Kim Min-Jae en iyi savunma oyuncumuzdu, ayrıldı. Futbolda bunlar var. Artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Sistem değişikliği değil, oyuncularımla daha fazla zaman geçirmem bu süreci olumlu yönde etkiliyor. 3'lü oynamıyoruz ancak zaman zaman takdir edersiniz ki oyun içerisinde sistem değişebiliyor. Batshuayi'nin zamana ihtiyacı var. Elimde bu kadar fazla kaliteli oyuncu olduğu için çok mutluyum. Kim oynarsa oynasın kalitemiz hiç düşmüyor.''

BRUMA'NIN SAKATLIĞI VARDI!
JORGE Jesus, UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan ve Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan vatandaşı Bruma'nın durumunu şöyle açıkladı: "Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Çünkü sadece 6 maç var. Son dönemde sakat olduğu için liste dışında olabileceğini düşündüm. En iyi kadroyu yapmak istedim. Lig için vereceğimiz listede de 14 yabancı oyuncu yazmamız gerekli. Bazı kararlar almalıyız. Gruptan çıkarsak, belki listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil, en iyileri seçmeliyiz."

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Keyifli bir Kadıköy akşamı olacak
BU maç her haliyle önemli. Gruplara iyi bir sonuçla başlamak, hatta birinci kategoriden gelen rakibi yenmek, üst tura çıkmak açısından da avantaj sağlar. Şampiyonlar Ligi elemesinde İstanbul'daki maçta yaşananlar, Kievli oyuncuların yaptıkları büyük saygısızlıktı. Bir kısım taraftarın verdiği tepki de doğru değildi. O anları geride bırakıp gözümüzü Jesus-Lucescu mücadelesine dikmeliyiz. İkisi de belli etmiyor ama aralarında sert bir rekabetin geçtiğini anlıyorsunuz. Maç sonu konuşmaları da bu işareti vermişti. Fenerbahçe hafta sonu ligi bay geçtiği için sert bir rotasyon görmeyebiliriz. İdeale yakın kadrosuyla oynayacaktır. İsmail Yüksek-Zajc hamlesi olabilir. Ama bu kez Arda Güler'in daha uzun zaman alacağını düşünüyorum. F.Bahçe maçın net favorisi. Bir ay önceki 'Kendini bulmaya çalışan' takım değil. Keyifli bir Kadıköy akşamı olacak.

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