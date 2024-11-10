Türkiye Ligi değişmeli!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonunda tartışma yaratan sözlerine açıklama getirdi. 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra, "Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim" diyenAZ Alkmaar maçı geldiğimden beri en kötü performansımızdıFiziksel ve duygusal anlamda inanılmaz bir maç olmuştu.Bundan etkilendik.Bana verilen 1 maçlık cezanın sebebini ve nedenini anlamak istiyorum.Bu, eğer kültürel anlamda kaçırdığım bir sıkıntıysa ve şunu belirtmek istiyorum: çocukken en büyük idollerimden bir tanesi Eusebio'ydu. Onun ikonik bir gol sevinciydi. Türkiye'de ofansif bir anlama geliyorsa öğrenmeliyim.Sivas maçını kazanmak istiyoruz. Rakibimiz arka arkaya galibiyetler aldı. Oyun stilleri ve felsefeleri var ama biz de kendi oyun stilimizi sahaya yansıtmalıyız.'Türkiye ligi harika. En iyi olan takım şampiyon oluyor. VAR hakemleri, saha hakemleri harika' deme imkânım olsaydı mutlu olurdum.Türk Milli Takımı'nın tarihi, aynı zamanda milli takımda oynayan önemli oyuncular var.