Türkiye Ligi değişmeli!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonunda tartışma yaratan sözlerine açıklama getirdi. 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra, "Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim" diyen Portekizli hoca, AZ Alkmaar yenilgisi, aldığı 1 maçlık ceza ve Süper Lig hakkında şu ifadeleri kullandı:
AZ Alkmaar maçı geldiğimden beri en kötü performansımızdı. 'Trabzonspor maçının etkisi' diyebiliriz.
Fiziksel ve duygusal anlamda inanılmaz bir maç olmuştu. Çok fazla iniş çıkış vardı.
Bundan etkilendik.
CEZAYI ANLAYAMADIM
Bana verilen 1 maçlık cezanın sebebini ve nedenini anlamak istiyorum. Maçtan sonra çok fazla kutlama yaptım.
Bu, eğer kültürel anlamda kaçırdığım bir sıkıntıysa ve şunu belirtmek istiyorum: çocukken en büyük idollerimden bir tanesi Eusebio'ydu. Onun ikonik bir gol sevinciydi. Türkiye'de ofansif bir anlama geliyorsa öğrenmeliyim.
Sivas maçını kazanmak istiyoruz. Rakibimiz arka arkaya galibiyetler aldı. Oyun stilleri ve felsefeleri var ama biz de kendi oyun stilimizi sahaya yansıtmalıyız.
TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK
'Türkiye ligi harika. En iyi olan takım şampiyon oluyor. VAR hakemleri, saha hakemleri harika' deme imkânım olsaydı mutlu olurdum. Ama Türkiye Ligi'nde değişmesi gereken şeyler var. Çünkü Türkiye, Türk liginden daha büyük.
Türk Milli Takımı'nın tarihi, aynı zamanda milli takımda oynayan önemli oyuncular var. Beni ilgilendiren şey, yeter ki Türk futbolu harika olsun.