Türkiye’de tarihe geçer

Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda imzası olan Arthur Zico aynı zamanda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ünvanının da sahibi. Brezilyalı hocanın mutlu sona ulaştığı 2006-07 sezonunun ardından Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takımlar, bunu hep yerli isimlerle başardı.taraftarın kalbinde önemli bir yere sahip oldu. Fenerbahçe tarihine adını yazdıran 71 yaşındaki teknik adama Jose Mourinho transferini sorduk.Tam bir winner (kazanan) karakter.Onu çok seviyorum.Onun başarılı olmasını ve Fenerbahçe'yitekrar zaferlere ulaştırmasını diliyorum.Futboldaçok büyük bir deneyime, tecrübeye vebilgiye sahip.Geçmişte yaptıklarıortada. Porto ile ŞampiyonlarLigi kupası, diğer takımlarlakazandıkları...Fenerbahçetaraftarı da başarı geldiği süreceher kim olursa olsun o kişiyi kucaklar.8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı. ALI: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.FENERBAHÇE'YE imzasıyla büyük ses getiren teknik direktör Jose Mourinho, transferde kolları sıvadı. Hücuma takviye yapmayı planlayan Portekizli çalıştırıcı, listesine Tottenham'dan eski öğrencisi Son Heung- Min'i yazdı. TeAM Talk'ın haberine göre; Mourinho, 1.5 yıl çalıştığı Güney Koreli yıldızı, takımında görmek istediğini belirtti.Futbolcunun Mourinho ile çalışmak istediği haberlerde yer aldı. Ancak Tottenham Başkanı Daniel Lev, Kuzey Londra ekibinde yıllıkoyuncusu hakkında