Tuttur’a şok soruşturma!

SARAN
Holding bünyesinde yer alan ancak Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı seçilmeden önce faaliyetleri durdurulan
"tuttur.com" şans oyunları sitesi, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bunun üzerine bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
Yapılan açıklamada, iddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda; siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı
belirtildi.