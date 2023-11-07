Tuzlaspor’dan müthiş iddialar

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda bilet satışında usulsüzlük yapıldığıyla ilgili iddiaları takım adı vermeden gündeme getirmişti. Tuzla cephesinden "Fırıldak Ali!" başlığıyla bir açıklama geldi. F.Bahçe'nin, Lamine Diack transferiyle ilgili iddialar gündeme getirilirken, Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin sahibi Olgun Peker'e transfer parası aktardığı öne sürüldü. Açıklamada, "Trabzonspor mağlubiyetinin gündemini değiştirmek maksatlı, kulübümüz aleyhine asılsız karalamalara dahil olanHer fırsatta TFF'nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un, TFF'nin F.Bahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyuna karşı yapmış olduğu algı, fırıldaklıktan başka bir şey değildir" denilip bazı sorular soruldu. Özellikle 2 soru dikkat çekti: 1- Bu transferden elde ettiğin 450 bin Euro geliri F.Bahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın?, 2- Oyuncunun Nantes'a 2.4 milyon Euro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız?A.Gücü; Diack için, "25 Temmuz 2022 tarihinde F.Bahçe ile yapılan anlaşma gereği KDV hariç 350 bin Euro karşılığında kulübümüze transfer olmuştur. Bonservis bedeli haricinde sonraki satışından pay gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmamaktadır. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiştir. Diack'tan elde edilecek tüm gelirler kulübümüze aittir" açıklamasını yaptı.