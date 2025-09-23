Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Tüzüğe aykırı oy kullanmış
Giriş Tarihi: 23.9.2025

Tüzüğe aykırı oy kullanmış

Tüzüğe aykırı oy kullanmış
F.BAHÇE seçiminde oy kullanan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın tüzüğe aykırı hareket ettiği ortaya çıktı. Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi. Tüzükte yer alan 15. maddenin 6. fıkrasında, "F.Bahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır" ifadeleri yer alıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüzüğe aykırı oy kullanmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz