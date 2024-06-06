Ücreti ekiple 12 milyon, tek 10.5 milyon euro

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında 2 yıllık anlaşma sağladıkları Jose Mourinho'nun ücretini açıkladı. Koç, "Aziz Yıldırım 'Bu adam aptal mı, ben 15 verdim nasıl altına kabul etti. O zaman menajerlere açıktan para vermişlerdir.' dedi. Biz bütün ekibine yıllık 12 milyon Euro verdik" diye konuştu. Dün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz, 2024- 2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10 milyon 500 bin Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.: En son Roma'da birlikte çalıştılar.Manchester United sonrası hocanın ekibinden ayrılıp Al-Duhail teknik direktörü olmuştu. Şu an boşta.Tottenham ve Roma'da birlikte görevdeydi. Daha sonra PSG'de Galtier'in ekibine dahil olmuştu.Atletik Performans antrenörüVenezuela ve İspanya vatandaşlıkları bulunan Lalin, Mourinho için çok özel. Chelsea'de geçirdiği ikinci döneminde ciddi sakatlıklardan dönen Diego Costa'yı formunun zirvesine çıkarmış ve bunun için Mourinho'dan özel teşekkür almıştı.Kaleci antrenörüTottenham ve Roma'da birlikte çalıştılar. Portekizce, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Livakovic ile devam edilip edilmeyeceği ve Fenerbahçe ekibine 30 Haziran 2024'e kadar dahil olan Sandro Zufic ile ilgili alınacak karar belirleyici olacak.Şef analistManchester United döneminden beri Mourinho ile birlikte çalışan Cerra, 40 yaşında ve İtalyan.