Ühendislik harikası!

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu.yeniler takımı sırtladı.Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğuHem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı,Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığıBasketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı.Lacivert-beyazlılar ilk üç çeyreği önde kapatıp son bölüme 69-59 önde gitti. Ancak sarı-lacivertliler vites yükseltip farkı azalttı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada geri dönüşe izin vermeyen Efes, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti.oldu. F.Bahçe'de de Wilbekin 18 sayı kaydetti.