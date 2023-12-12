Ühendislik harikası!

Sarı-lacivertliler bu sezon transferde hedefi 12’den vurdu. Yeni gelen isimler, 71 gollük katkı verdi
Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski,Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarınında aralarında olduğu 14futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı. Harcanan56.8milyon Euro rekor bonservisin karşılığımisliyle alındı.
EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 9 GOL FARK ATTI
Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla116 takım arasında Avrupa'da ilk sıradayer aldı. Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Almanekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen(56) ve Leipzig (47) izledi. Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığı Hatayspor da 10 takım içinde kendine5. sırada yer buldu.
DERBİNİN GALİBİ EFES
Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Lider Anadolu Efes, konuk ettiğiFenerbahçe Beko'yu 1 sayı farkla81-80 mağlup ederek koltuğunukorudu. Lacivert-beyazlılar ilk üç çeyreği önde kapatıp son bölüme 69-59 önde gitti. Ancak sarı-lacivertliler vites yükseltip farkı azalttı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada geri dönüşe izin vermeyen Efes, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Zaferin baş mimarı 21sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile oynayanDarius Thompson oldu. F.Bahçe'de de Wilbekin 18 sayı kaydetti.