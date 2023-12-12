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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Ühendislik harikası!

UĞUR ÇEM
Ühendislik harikası!

Sarı-lacivertliler bu sezon transferde hedefi 12’den vurdu. Yeni gelen isimler, 71 gollük katkı verdi

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda büyük paralar harcamasına rağmen, gelen oyuncuların ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşamıştı. İsmail Kartal'a teslim edilen kadro ile hedef 12'den vuruldu. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarının da aralarında olduğu 14 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, yeniler takımı sırtladı. Harcanan 56.8 milyon Euro rekor bonservisin karşılığı misliyle alındı.

EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 9 GOL FARK ATTI
Majör ligler ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede Fenerbahçe, tüm kulvarlarda yeni oyuncularından bulduğu 71 gollük (39 gol-32 asist) katkıyla 116 takım arasında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Hem gol hem de asistte liderliği domine eden Kanarya'yı, 3 Alman ekibi Eintracht Frankfurt (62), Leverkusen (56) ve Leipzig (47) izledi. Listede Volkan Demirel'in ayağa kaldırdığı Hatayspor da 10 takım içinde kendine 5. sırada yer buldu.

DERBİNİN GALİBİ EFES
Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Lider Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 1 sayı farkla 81-80 mağlup ederek koltuğunu korudu. Lacivert-beyazlılar ilk üç çeyreği önde kapatıp son bölüme 69-59 önde gitti. Ancak sarı-lacivertliler vites yükseltip farkı azalttı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada geri dönüşe izin vermeyen Efes, ligde üst üste 6. galibiyetini elde etti. Zaferin baş mimarı 21 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile oynayan Darius Thompson oldu. F.Bahçe'de de Wilbekin 18 sayı kaydetti.

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Ühendislik harikası!
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