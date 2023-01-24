Son nefeste takibe devam

89'da Glumac kendi ağlarını sarsınca Jesus'un ekibi havalara uçtu. 90+8'de Umut yeniden skoru eşitledi ancak VAR, 'Faul' dedi. Onur itirazdan kızardıÜmraniyesporlu Geraldo, F.Bahçeli Samet'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Kapılan topla Valencia'nın pasında Glumac kendi kalesine gol attı. Ümraniye faul beklese de VAR'dan gol kararı çıktı.Umut Nayır topu ağlara gönderip skoru 2-2'ye getirdi ancak öncesinde Batshuayi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle bu gol iptal oldu.Fenerbahçe, son sıradaki rakibi karşısında ilk yarının tek hakimiydi ama aradığı golü bulamadı. Rakibine topla oynamada 25.5 / 74.5, ikili mücadele kazanmada 33.3 /66.7, hava topunda 21.1 / 78.9 üstünlük kurdu ama Ümraniye'ye en çok şut çeken (12) takım olmasına rağmen topu filelerle buluşturamadı. Uzatmayla ilk 47 dakikada Valencia 4, Ümraniye ise 2 şut çekti.Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Batshuayi, karşılaşma sonrası, "Bana göre önemli olan 3 puan almaktı. Daha fazla çalışarak önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyun gösterebileceğiz. Bu maçları kazanarak ilerlemek önemli" diye konuştu.14. dakikada Valencia üst üste çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci Orkun'u da geçmek isterken, Ümraniye file bekçisi topu tokatlayıp uzaklaştırdı. Kaçan bu gol Ekvadorlu golcüyü sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya taşıdı. Ligde Gaziantep, kupada Rizespor'a karşı attığı gollerle takımına galibiyeti getiren 15 gollü Süper Lig'in krallık yarışında zirvede yer alan ismin basit bir golü atamamasına eleştiri geldi.Fenerbahçe'nin beklediği gol gelmedikçe sinirler de gerildi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Emre Mor ve Batshuayi'nin bir pozisyonda anlaşmazlık yaşaması tartışmaya dönüştü. Belçikalı oyuncu, söylediklerine karşılık gülmekle yetinen genç meslektaşına "Beynini kullan" işareti yaptı. İki oyuncu karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş ekranlarına birlikte çıktı. Emre Mor olayı, "Biz futbolcular sahada oynarken adrenalimiz yükseliyor. Mich ile aramda bir şey yok. İyi arkadaşız" diye özetledi.