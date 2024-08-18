Uzatmada yıktı, yıkıldı

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transferi En-Nesyri, 11 başladığı ilk maçta golünü attı. 45+7'de Szymanski'nin ortasında şık bir kafa vuruşuyla ağları buldu. F.Bahçe formasıyla deplasmanda son kafa golünü Ekim 2020'de Pelkas yine Göztepe'ye atmıştı. Karşılaşma sonunda, "Golü attığım için mutluyum ama sonu güzel olmadı. Taraftarı mutlu etmek için daha çok çalışacağız" dedi.Mourinho, savunmayı yine değiştirdi. Göztepe karşısında" dörtlüsünü tercih eden Portekizli deneyimli çalıştırıcı, böylelikleBir önceki Adana Demirspor ile oynanan lig maçına göre Djiku kulübeye çekilirken yerine Becao forma giydi.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Mourinho, Göztepe maçına farklı ve sürprizli bir 11 tercih etti.İLK kez 11'de çift forvet tercih eden Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri'ye ilk kez 11'de görev verdi.BECAO bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Brezilyalı stoper en son geçen sezon 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ve 64 dakika sahada kalmıştı.ŞAMPIYONLAR Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'le oynanan rövanş öncesi sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan ancak Brighton ile transfer görüşmeleri süren Ferdi ile 30 Temmuz'daki Lugona maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan uzak kalan Fred maça yedek kulübesinde başladı.F.BAHÇE'NIN Sırp yıldızı Tadic, 2-2'lik skoru şöyle değerlendirdi: "Devre arasında 2-0'ın tehlikeli olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. Bu şekilde olmamalıydı.Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında uzatmalarda iki puan bıraktı. Galatasaray'ın yıldızı İcardi sosyal medyadan "İyi geceler Aslanlar" paylaşımı ile taraftarına rahat uyuyun mesajı verdi.İzmir ve çevresinde günlerdir süren orman yangınına Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Sarılacivertli futbolcular sahaya, "Geçmiş olsun güzel İzmir" pankartıyla çıktı. Formalarda da siyah kurdele vardı.