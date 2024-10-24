Uzmanlar ne derse o!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısına yine damgasını vurdu.sorusunacevabını veren Portekizli çalıştırıcı, kadro tercihi sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: "Sol bek konusunda televizyondaki uzmanlardan tavsiye alabilirim.Türkçe anlamıyorum ama size bu konuda görev vereyim. Bu konuda tavsiyeniz olursa ben de uygularım ve sorumlu siz olursunuz.Manchester United'ın içinde bulunduğu durumu düşünecek vakti olmadığının altını çizen Mourinho,Yüksek bir potansiyelleri var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler.diye konuştu.Manchester United karşısında kazanmak istediğini belirten 61 yaşındaki hoca,En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok" dedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin hocası,"Herkese adil olsunlar" serzenişinde bulundu.MOURINHO,Ligi'ne 2-1'lik Union galibiyetiyle başlayan ve Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bugün Twente (1-1) ve Porto (3-3) ile yenişemeyen Manchester United'ı konuk edecek. Kadıköy'de 22.00'de başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, karşılaşma için taraftara çağrıda bulunurken,dedi. İngiliz ekibinde Bruno Fernandes kart cezalısı. Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro sakat.