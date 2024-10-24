Uzmanlar ne derse o!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısına yine damgasını vurdu. "Sezon başı yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe geçen sezona göre daha yavaş oynuyor. Ne söylemek istersiniz?"
sorusuna "Sizin düşünceniz bu, saygı duyuyorum"
cevabını veren Portekizli çalıştırıcı, kadro tercihi sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: "Sol bek konusunda televizyondaki uzmanlardan tavsiye alabilirim. Kostic yok, Jayden yok, Levent yok. Televizyondaki uzmanların her şeye bir çözümü var.
Türkçe anlamıyorum ama size bu konuda görev vereyim. Bu konuda tavsiyeniz olursa ben de uygularım ve sorumlu siz olursunuz. Belki Szymanski dersiniz, solak ve hızlı. Gol de atamıyor... Uzman tavsiye ederse yaparız."
8 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETSELER BİLE KOLAYCA BİR ÜST TURA ÇIKARLAR
Manchester United'ın içinde bulunduğu durumu düşünecek vakti olmadığının altını çizen Mourinho, "Manchester United Avrupa'da kazanamadı ama kaybetmedi de. Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor.
Yüksek bir potansiyelleri var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız"
diye konuştu.
POZİSYON EĞER ALEYHİMİZE İSE 12 KEZ GÖSTERİYORLAR, LEHİMİZEYSE 1 DEFA!
Manchester United karşısında kazanmak istediğini belirten 61 yaşındaki hoca, "Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar.
En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok" dedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin hocası, Samsunspor maçında Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonunun tekrarının 12 kez gösterilip, İrfan Can'a yapılan faulün gösterilmediğinden yakınıp
"Herkese adil olsunlar" serzenişinde bulundu.
OOSTERWOLDE İÇİN SEZON BİTTİ!
MOURINHO, Samsun deplasmanında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin durumuyla ilgili karanlık bir tablo çizdi: "İyimser değilim. Bu sezon maç oynayacağını düşünmüyorum. Sezon onun için bitti. Mayıs ayının başı geldiğinde oynama şansı olursa benim için ekstra olur ama öyle bir beklentim yok. Avrupa'da Kostic ve Levent'i oynatamıyoruz. Yıl sonuna kadar UEFA turnuvalarında bu sıkıntıyı yaşayacağız. İçinde bulunduğumuz durum bundan ibaret."
MAÇI 11'E 11 KAZANAMAYIZ
AVRUPA
Ligi'ne 2-1'lik Union galibiyetiyle başlayan ve Twente ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bugün Twente (1-1) ve Porto (3-3) ile yenişemeyen Manchester United'ı konuk edecek. Kadıköy'de 22.00'de başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak mücadeleyi Fransız Clement Turpin yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, karşılaşma için taraftara çağrıda bulunurken, "11'e 11 kazanamayız, 45 bin kişinin desteğine ihtiyacımız var"
dedi. İngiliz ekibinde Bruno Fernandes kart cezalısı. Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro sakat.