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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Üzmeyin bizi!

ÇAĞDAŞ HALICI
Üzmeyin bizi!
Fenerbahçe'nin bir yıl daha forma giymesini istediği Arda Güler için Newcastle, Benfica, Ajax, B.Dortmund, Bayern Münih, PSG beklemede. Sarılacivertli taraftarlar ise 18 yaşındaki oyuncuyu doya doya izlemek için kalmasını istiyor. Arda'nın annesi Serap Güler dün Twitter hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" yorumu yapıp gözü yaşlı emoji de bırakınca ortalık ayağa kalktı. Fenerbahçe'ye gönül verenler bunu ayrılık sinyali olarak görürken paylaşım kısa sürede 15 milyon etkileşim aldı.

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''Sevgımizin karşılığı Arda'nın ayrılması olmamalı.", "1 sene daha bizimle kalsın, seneye omuzlarda yolcu edelim." "Üzmeyin bizi.'', "Abla umarım bu Arda'nın ayrılığı değil senin enişteden boşanma haberindir.", "Abla artık sil bu mesajı.", "Lütfen şaka yaptım de."

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