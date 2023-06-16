Fenerbahçe'nin bir yıl daha forma giymesini istediği Arda Güler içinbeklemede. Sarılacivertli taraftarlar ise 18 yaşındaki oyuncuyu doya doya izlemek için kalmasını istiyor. Arda'nın annesi Serap Güler dün Twitter hesabındanyorumu yapıp gözü yaşlı emoji de bırakınca ortalık ayağa kalktı.karşılığı Arda'nın ayrılması olmamalı.", "1 sene daha bizimle kalsın, seneye omuzlarda yolcu edelim." "Üzmeyin bizi.'', "Abla umarım bu Arda'nın ayrılığı değil senin enişteden boşanma haberindir.", "Abla artık sil bu mesajı.", "Lütfen şaka yaptım de."