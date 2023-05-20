Valencia beyaz perdede!

forma giydiği 29 maçta 28 gole imzasını koyan ve Alex'in rekorunu egale eden Enner Valencia, beyaz perdeye adım atıyor. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvetin hayatını filme aktaracak olan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi,'Enner' isimli sinemaçekilirken ayrıntılar hakkında bilgi verilmedi. Tecrübeli golcü, "Hayatımın filmde anlatılacak olmasından dolayı gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum.Hayalleri olanlara tavsiyem, onlar için çalışın. Hayatta hiçbir şey kolay değil ama hiçbir şey de imkânsız değil" dedi. Daha önce West Ham United, Everton ve Tigres formaları da giyen Valencia,bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda 44 maçta 32 gol, 6 asist üretti.