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Giriş Tarihi: 20.5.2023

Valencia beyaz perdede!

Valencia beyaz perdede!
Fenerbahçe'de forma giydiği 29 maçta 28 gole imzasını koyan ve Alex'in rekorunu egale eden Enner Valencia, beyaz perdeye adım atıyor. 33 yaşındaki Ekvadorlu forvetin hayatını filme aktaracak olan 8th Gear Entertainment adlı yapım şirketi, çekimlere 2024 yılında başlayacak. 'Enner' isimli sinema Katar, Ekvador ve Miami'de çekilirken ayrıntılar hakkında bilgi verilmedi. Tecrübeli golcü, "Hayatımın filmde anlatılacak olmasından dolayı gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. Umarım çevremdeki gençlere ilham olur. Hayalleri olanlara tavsiyem, onlar için çalışın. Hayatta hiçbir şey kolay değil ama hiçbir şey de imkânsız değil" dedi. Daha önce West Ham United, Everton ve Tigres formaları da giyen Valencia, Ekvador'un kaptanlığını da yaparken, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda 44 maçta 32 gol, 6 asist üretti.

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Valencia beyaz perdede!
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