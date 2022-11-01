Valencia devlere kafa tutuyor

Süper Lig’de gol krallığına koşan Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti, Avrupa’da da zirveyi zorluyor
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki oyuncusu Enner Valencia, sonradan oyuna girdiği İstanbulspor maçında 1gol, 1 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu 10 maçta 11 gole ulaşıp, Süper Lig gol krallığı yarışında liderliğini korudu. Sarılacivertli oyuncu, bu performansıyla Avrupa'nın golcü isimleri arasına 3. sıradan adını yazdırdı. 11 karşılaşmada 17gol atan Manchester City'ningenç yıldızı Haaland listenin ilk sırasında yer alırken onu 12maçta 13 golle Barcelona'danLewandowski takip ediyor. PSG'den Kylian Mbappe deValencia gibi 11 gole sahipancak o bu rakama 12 maçtaulaşmış durumda.
63 YIL SONRA BİR İLK
Jesus'lu F.Bahçe, ligde attığı 34 golle 63 yıllık rekoru da egale etti. 1959-60 sezonunda Lefter ve Can Bartu'lu kadro ilk 11 haftada aynı gol sayısına ulaşmıştı.