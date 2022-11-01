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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Valencia devlere kafa tutuyor

Valencia devlere kafa tutuyor

Süper Lig’de gol krallığına koşan Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti, Avrupa’da da zirveyi zorluyor

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki oyuncusu Enner Valencia, sonradan oyuna girdiği İstanbulspor maçında 1 gol, 1 asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu 10 maçta 11 gole ulaşıp, Süper Lig gol krallığı yarışında liderliğini korudu. Sarılacivertli oyuncu, bu performansıyla Avrupa'nın golcü isimleri arasına 3. sıradan adını yazdırdı. 11 karşılaşmada 17 gol atan Manchester City'nin genç yıldızı Haaland listenin ilk sırasında yer alırken onu 12 maçta 13 golle Barcelona'dan Lewandowski takip ediyor. PSG'den Kylian Mbappe de Valencia gibi 11 gole sahip ancak o bu rakama 12 maçta ulaşmış durumda.

63 YIL SONRA BİR İLK
Jesus'lu F.Bahçe, ligde attığı 34 golle 63 yıllık rekoru da egale etti. 1959-60 sezonunda Lefter ve Can Bartu'lu kadro ilk 11 haftada aynı gol sayısına ulaşmıştı.

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Valencia devlere kafa tutuyor
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