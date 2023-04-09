Valencia gerçekleri

"Yöneticiler Valencia ile görüşmeleri gizli tutuyor ve net yorumlardan kaçınıyor. Ancak ilk teklifin yıllık 2.5 milyon Euro'dan Temmuz 2025'e kadar olduğunu öğrendik" "Tecrübeli forvetin giymeyi sevdiği 13 numaralı forma boşa çıktı. Yeni transfer Campanharo'nun tanıtım videosunda Valencia ile iyi anlaşacağını söylemesi ilginçti"
Fenerbahçe ile sözleşmesisezon sonu bitecek olanEnner Valencia'nın yönetimile yeni imza için görüşmelerisürüyor. Bu sene kariyerininen başarılı performansınaimza atan Ekvadorlu yıldız, her fırsattakalmak istediğini söylese de ismiBrezilya'da gündemden düşmüyor.Valencia-İnternacional iddialarınıGe.Globo'da çalışan ve uzunyıllardır bu takımı takip edenBruno Ravazzolli'ye sorduk. İşteBrezilyalı meslektaşımızın açıklamaları:
LUİS SUAREZ'E KARŞI GÜÇLÜ RAKİP OLUR
"Internacional'ın hücumda kaliteli birsıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andakigolcüsü, Türkiye'de Antalyaspor formasıgiyen Luiz Adriano... Enner Valencia çokhareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilyakulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlaracevap verebilmek için kulübün güçlübir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'ınen büyük rakibi Gremio'nun santrforu LuisSuarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'ekarşıgüçlü bir rakipolacaktır."
HAZİRAN AYI BEKLENİYOR
"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncununhaziran ayından itibaren Brezilya'daoynaması için iletilen bir anlaşmaolduğunuöğrendik. Yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyonEuro'dan 5 milyon Euro verilecek."
13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR
"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti.Ancak şu an takımda 13 numaraboşta ve kimseye verilmeyecek. Yakın zamanda Luiz Adriano, GustavoCampanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret."
CAMPANHARO ONU İSTİYOR
"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia,harika bir oyuncu. Onakarşı oynadığım maçlar oldu,kaliteli bir forvet. Internacional'ebüyük güç katacağınainanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."
BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
İrfan Can iyi analiz etmeli...
Büyük beklentilerin tepkisi de küçük olmaz. İrfan Can Fenerbahçe'ye gelen en önemli oyunculardan bir tanesi. Taraftarın da ondan beklentisi büyük. Mesut Özil'in ayrılmasıyla birlikte gözler Mert Hakan'la birlikte onun üstüne çevrildi. Elini taşın altına sokmalarıbeklendi. Bu sezona da iyi başlandı ancak işler iyi gitmez ise taraftar hep bir sorumlu arar. İrfan Can bu protestoları doğru analiz etmeli. Bunu yapanlar aslında ondan çok daha iyisini bekliyorlar. Fenerbahçe taraftarı provoke ediliyor. Arao röportajında da aynısı oldu. İrfan Can da bunu yaşıyor. Ne yazık ki başka oyuncular da yaşamaya devam edecek. Valencia'yı bile ıslıkladılar. Artık tribünlerde taraftaryok, kibirli seyirci kitlesivar. Bu durumları atlatmak ve kulakları tıkamak zorundalar.