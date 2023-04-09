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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Valencia gerçekleri

Samet YÜKSEL
Valencia gerçekleri

"Yöneticiler Valencia ile görüşmeleri gizli tutuyor ve net yorumlardan kaçınıyor. Ancak ilk teklifin yıllık 2.5 milyon Euro'dan Temmuz 2025'e kadar olduğunu öğrendik" "Tecrübeli forvetin giymeyi sevdiği 13 numaralı forma boşa çıktı. Yeni transfer Campanharo'nun tanıtım videosunda Valencia ile iyi anlaşacağını söylemesi ilginçti"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nın yönetim ile yeni imza için görüşmeleri sürüyor. Bu sene kariyerinin en başarılı performansına imza atan Ekvadorlu yıldız, her fırsatta kalmak istediğini söylese de ismi Brezilya'da gündemden düşmüyor. Valencia-İnternacional iddialarını Ge.Globo'da çalışan ve uzun yıllardır bu takımı takip eden Bruno Ravazzolli'ye sorduk. İşte Brezilyalı meslektaşımızın açıklamaları:

LUİS SUAREZ'E KARŞI GÜÇLÜ RAKİP OLUR
"Internacional'ın hücumda kaliteli bir sıçrayışa ihtiyacı var. Takımın şu andaki golcüsü, Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Luiz Adriano... Enner Valencia çok hareketli, çabuk, hızlı bir forvet. Brezilya kulübünün tarzına çok uyuyor. Taraftarlara cevap verebilmek için kulübün güçlü bir takviyeye ihtiyacı var. Internacional'ın en büyük rakibi Gremio'nun santrforu Luis Suarez ve o çok kaliteli. Valencia, Suarez'e karşı güçlü bir rakip olacaktır."




HAZİRAN AYI BEKLENİYOR
"Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Ancak oyuncunun haziran ayından itibaren Brezilya'da oynaması için iletilen bir anlaşma olduğunu öğrendik. Yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar. Oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro verilecek."

13 NUMARA KİMSEYE VERİLMİYOR
"Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncu 13 numaralı forma giymişti. Ancak şu an takımda 13 numara boşta ve kimseye verilmeyecek. Yakın zamanda Luiz Adriano, Gustavo Campanharo ve Charles Aranguiz'in transfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret."

CAMPANHARO ONU İSTİYOR
"İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi: "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı oynadığım maçlar oldu, kaliteli bir forvet. Internacional'e büyük güç katacağına inanıyorum. Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
İrfan Can iyi analiz etmeli...
Büyük beklentilerin tepkisi de küçük olmaz. İrfan Can Fenerbahçe'ye gelen en önemli oyunculardan bir tanesi. Taraftarın da ondan beklentisi büyük. Mesut Özil'in ayrılmasıyla birlikte gözler Mert Hakan'la birlikte onun üstüne çevrildi. Elini taşın altına sokmaları beklendi. Bu sezona da iyi başlandı ancak işler iyi gitmez ise taraftar hep bir sorumlu arar. İrfan Can bu protestoları doğru analiz etmeli. Bunu yapanlar aslında ondan çok daha iyisini bekliyorlar. Fenerbahçe taraftarı provoke ediliyor. Arao röportajında da aynısı oldu. İrfan Can da bunu yaşıyor. Ne yazık ki başka oyuncular da yaşamaya devam edecek. Valencia'yı bile ıslıkladılar. Artık tribünlerde taraftar yok, kibirli seyirci kitlesi var. Bu durumları atlatmak ve kulakları tıkamak zorundalar.

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Valencia gerçekleri
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