Valencia gerçekleri

Fenerbahçe ileEnner Valencia'nın yönetimile yeni imza için görüşmelerisürüyor.Ekvadorlu yıldız, her fırsattakalmak istediğini söylese de ismiBrezilya'da gündemden düşmüyor.İşteBrezilyalı meslektaşımızın açıklamaları:Takımın şu andakigolcüsü, Türkiye'de Antalyaspor formasıgiyen Luiz Adriano...Taraftarlaracevap verebilmek için kulübün güçlübir takviyeye ihtiyacı var.Valencia, Suarez'ekarşıgüçlü bir rakipolacaktır.""Internacional'ın yöneticileri, Enner Valencia hakkında çok net bir yorum yapmaktan kaçınıyor. Yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor.Yapılan ilk teklif Temmuz 2025'e kadar."Enner'in 13 numaralı formayı giydiğini herkes biliyor. Libertadores listesinde (Güney Amerika'daki ana kıtasal turnuva), genç takımlardan bir oyuncuYakın zamandatransfer edilmesi bu hamlelerin devamının geleceğine bir işaret.""İlginç bir şekilde Internacional, eski Kayserisporlu Gustavo Campanharo'yu kadrosuna kattı. Tanıtım röportajında oyuncu şunları söyledi:Sahada da onunla çok iyi anlaşırız. Çünkü tam bir takım oyuncusu. Eminim bize yardımcı olacaktır."Gürcan BİLGİÇİrfan Can iyi analiz etmeli...Büyük beklentilerin tepkisi de küçük olmaz. İrfan Can Fenerbahçe'ye gelen en önemli oyunculardan bir tanesi. Taraftarın da ondan beklentisi büyük. Mesut Özil'in ayrılmasıyla birlikte gözler Mert Hakan'la birlikte onun üstüne çevrildi.Bu sezona da iyi başlandı ancak işler iyi gitmez ise taraftar hep bir sorumlu arar. İrfan Can bu protestoları doğru analiz etmeli. Bunu yapanlar aslında ondan çok daha iyisini bekliyorlar. Fenerbahçe taraftarı provoke ediliyor. Arao röportajında da aynısı oldu. İrfan Can da bunu yaşıyor. Ne yazık ki başka oyuncular da yaşamaya devam edecek. Valencia'yı bile ıslıkladılar.Bu durumları atlatmak ve kulakları tıkamak zorundalar.