Valencia için tehlike kapıda

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia için sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Brezilya kulübünün,Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcu ise F.Bahçe ile kontrat uzatma konusunda pazarlık halinde. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.