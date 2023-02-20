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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Valencia için tehlike kapıda

Valencia için tehlike kapıda
Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia için sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; İnternacional, 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Brezilya kulübünün, Valencia ile temas kurduğu ve oyuncuya sezon sonunda imza attırmak için büyük çaba harcadığı aktarıldı. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli futbolcu ise F.Bahçe ile kontrat uzatma konusunda pazarlık halinde. Eğer Ekvadorlu futbolcunun sözleşmesi uzatılmaz ve Valencia, İnternacional ile anlaşırsa, sezon sonunda bedelsiz olarak yuvadan uçacak.

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Valencia için tehlike kapıda
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