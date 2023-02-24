Valencia işi bitirmiş!

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile anlaşma sağladı. Söz konusu transferi bir yazıyla sporseverlere duyuran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ekvadorlu futbolcunun yeni takımıyla 2025 yılına kadar mukavele imzalayacağını açıkladı. Sarılacivertli takımda başarılı bir performans sergileyen 33 yaşındaki santrfor, 98 resmi karşılaşmada 49 gol ve 14 asistle oynadı. Valencia, 2022 Dünya Kupası'nda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekvador'un, Katar'a karşı 2-0 kazandığı açılış maçında 2 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 1-1 biten Hollanda karşılaşmasında da attığı golle takımının puan kazanmasında önemli rol oynadı.