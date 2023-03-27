Valencia müjdesi

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Alanyaspor karşılmasında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki forvetin,Süper Lig'de gol krallığında 25 golle zirvede olan Valencia'nın, takımın izinli olduğu günlerde dahiaktarıldı. Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Valencia'nın sahaya çıkma olasılığı, F.Bahçe teknik heyetini de sevindirdi.