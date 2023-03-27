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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Valencia müjdesi

Valencia müjdesi
Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Alanyaspor karşılmasında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki forvetin, 2 Nisan Pazar günü oynanacak dev mücadeye yetişme ihtimali doğdu. Süper Lig'de gol krallığında 25 golle zirvede olan Valencia'nın, takımın izinli olduğu günlerde dahi Can Bartu Tesisleri'ne giderek tedavi olduğu ve iyileşme sürecinin hızlandığı aktarıldı. Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Valencia'nın sahaya çıkma olasılığı, F.Bahçe teknik heyetini de sevindirdi.

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Valencia müjdesi
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