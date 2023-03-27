Valencia müjdesi

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Alanyaspor karşılmasında sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki forvetin, 2 Nisan Pazar günüoynanacak dev mücadeyeyetişme ihtimalidoğdu. Süper Lig'de gol krallığında 25 golle zirvede olan Valencia'nın, takımın izinli olduğu günlerde dahi Can Bartu Tesisleri'negiderek tedavi olduğu ve iyileşmesürecinin hızlandığı aktarıldı. Batshuayi ve Joshua King'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Valencia'nın sahaya çıkma olasılığı, F.Bahçe teknik heyetini de sevindirdi.