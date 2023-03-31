Valencia sahada

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 25 gole imzasını atan Enner Valencia, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak., sezon başından bu yana yaptığı fedakârlıklarla farkını ortaya koydu.tecrübeli oyuncu, uyguladığı tedavi programlarıyla dönüşünü öne çekti.Sezon başında milli takımda olmasına ve tatil hakkı bulunmasına rağmen kampa gelmeyi tercih etmişti. Aynı şekilde Dünya Kupası dönüşünde de tatilini kısa kesmeyi tercih etmişti.Ülkenin yaşadığı her zor durumda 'Omuz Omuza' veren futbol dünyası derbide yan yana olamayacak.. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, F.Bahçe-Beşiktaş derbisi toplantısındaduyurdu. Buna göre;Son 365 gün içerisinde Beşiktaş logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecek.Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacak.yönetimi, Beşiktaş derbisinde alınacak galibiyete büyük önem veriyor. Başkan Ali Koç, bugüne kadar derbilerde özel prim uygulamasına çok fazla gitmese de Beşiktaş maçı için bu kuralı bozuyor. Galibiyet halinde Koç da kesenin ağzını açacak.Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanan Sevilla maçında sahaya yabancı madde attıkları tespit edilen 7 kişinin Ülker Stadyumu'na girişlerinin süresiz olarak yasaklandığını açıkladı. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler rakibine 1-0 üstünlük kurmuş, ancak karşılaşmanın kırılma noktası tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler olmuştu. Kulüp, yaptığı açıklamada, birlikteliğe ve mücadeleye zarar verilmesinin kabul edilir olmadığına vurgu yaptı.F.BAHÇE,Sevilla maçında yaşanan olaylar nedeniyle 7 taraftara süresiz men verirken aynı karşılaşma için UEFA da cezayı kesti. Sahaya atılan yabancı maddeler için 44 bin Euro para cezası verildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki karşılaşmasında 5 bin koltuğuna kapatma cezası geldi.